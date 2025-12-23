الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

ورشة «إعداد مادة الأمن والسلامة» تؤكد أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات الوطنية

زايد بن حمد وجانب من الحضور خلال افتتاح الورشة (وام)
24 ديسمبر 2025 01:02

أبوظبي (وام) 


واصلت ورشة إعداد مادة الأمن والسلامة التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أعمالها في العاصمة أبوظبي لليوم الثاني على التوالي، أمس، بمشاركة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين والمختصين والخبراء من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأمنية والصحية، إلى جانب خبراء من داخل الدولة وخارجها.
وشهدت جلسات اليوم الثاني نقاشات معمقة وحلقات طاولة مستديرة ركزت على مضامين مادة الأمن والسلامة، وسبل تقديمها بأساليب تربوية مبتكرة تراعي الفروق العمرية والمراحل التعليمية المختلفة، وتضمن تحقيق الأثر الوقائي المنشود على مستوى الناشئة والأسرة والمجتمع.
وتناولت الطاولات المستديرة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها: آليات تبسيط المفاهيم الأمنية والوقائية، ودمج الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية، إلى جانب توظيف الوسائط الحديثة والتقنيات التعليمية في إيصال الرسائل التوعوية، بما يعزز من تفاعل المستهدفين ويرسخ السلوك الآمن والمسؤول.

وناقش المشاركون أفضل الممارسات المحلية والدولية في تقديم مفاهيم الأمن والسلامة، وأهمية بناء محتوى علمي مرن وقابل للتحديث، يستجيب للتحديات المتغيرة، لاسيما في مجالات السلامة الشخصية، والأمن الرقمي، والصحة النفسية، والوقاية من المخاطر السلوكية والمجتمعية.
وأكد المشاركون أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات الوطنية، وضرورة توحيد الرسائل التربوية والتوعوية، بما يسهم في بناء منظومة وقائية شاملة ومستدامة، تنطلق من الوعي المبكر وتستمر عبر مختلف المراحل التعليمية.
وتطرقت الجلسات إلى آليات إعداد الأدلة وسبل دعم المشرفين والقائمين على المادة بالمواد الإرشادية والأدوات التفاعلية التي تمكّنهم من تقديمها بكفاءة واحترافية.

 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للدفاع المدني» تؤكد دعمها مستهدفات «عام الأسرة 2026»
«شرطة أبوظبي» تعزز وعي مستخدمي الدراجات الكهربائية

مسار تشاركي

يأتي اليوم الثاني من الورشة استكمالاً للجهود التي يقودها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ضمن مسار تشاركي، يهدف إلى بلورة رؤى عملية وتوصيات واضحة، تسهم في تطوير مادة الأمن والسلامة، وإعداد إطار وطني متكامل يعزز ثقافة الوقاية، ويدعم أمن المجتمع واستقراره.
وتأتي الورشة التي افتتحها أمس الأول معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، وبناء وعي مجتمعي مستدام.

 

 

 

 

 

أبوظبي
الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
الأمن والسلامة
الأسرة
