الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي لرعاية النساء والأطفال» تحصد فضية برنامج «إثراء»

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
24 ديسمبر 2025 01:02

دبي (وام)

حصلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، على جائزة الفئة الفضية ضمن برنامج «إثراء» لتمكين مؤسسات النفع العام، الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويُعد من أبرز البرامج الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة واستدامة العمل الاجتماعي، والارتقاء بأداء مؤسسات النفع العام وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام للمؤسسة بالإنابة، أن الفوز بهذه الجائزة يعد شهادة موضوعية على مسارٍ مؤسسيٍّ اختار أن ينطلق من الإنسان، بوصفه القيمة الأعلى وغاية العمل الاجتماعي، وأن ينظر إلى الرعاية باعتبارها عملية متكاملة تبدأ بالفهم العميق لاحتياجات الفرد، وتمتد إلى تمكينه، وصون كرامته، وبناء بيئة آمنة ومستقرة حوله. وأضافت: إن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تؤمن بأن القيمة الحقيقية للعمل المؤسسي لا تُقاس بحجم الإنجاز أو عدد المبادرات، بل بعمق التحوّل الذي تُحدثه هذه الجهود في حياة المستفيدين، وبقدرتها على الانتقال من الحلول المؤقتة إلى نماذج مستدامة تُدار بكفاءة، وتُقاس بالأثر، وتُبنى على شراكات واعية ومسؤولة. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز ينسجم بصورة مباشرة مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أرست مفهوم التنمية الاجتماعية كمنظومة ديناميكية قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وصناعة الأثر طويل الأمد، وترسيخ الاستدامة، من خلال الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر.

أخبار ذات صلة
المدير الإقليمي لـ«الصحة العالمية» لـ«الاتحاد»: محمد بن زايد دوره جوهري في استئصال شلل الأطفال عالمياً
«نسمعكِ دائماً».. حملة لتعزيز الوعي بحقوق المرأة في دبي
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
هيئة تنمية المجتمع
دبي
الأطفال
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
24 ديسمبر 2025
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
الأخبار العالمية
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
24 ديسمبر 2025
لاجئات سودانيات في مخيم إريديمي للاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
24 ديسمبر 2025
إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
24 ديسمبر 2025
نازحون عائدون إلى مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
24 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©