الأربعاء 24 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تؤكد دعمها مستهدفات «عام الأسرة 2026»

جانب من الورشة (من المصدر)
24 ديسمبر 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، التزامها بدعم مستهدفات «عام الأسرة 2026»، خلال ورشة عصف ذهني، نظمتها بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، خصصت لمناقشة مبادرات مؤسسية تعزز استقرار الأسرة، وترسخ بيئة عمل داعمة للموظفين وأسرهم، وتسهم في رفع جودة حياة الأسرة.
وجاءت الورشة بحضور العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام «الهيئة»، وعدد من مديري القطاعات والإدارات، وبمشاركة الدكتورة فاطمة عبدالله الحمادي، الخبير الاجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية، حيث جرى استعراض محاور «جائزة المدير العام لعام الأسرة»، وبحث مبادرات عملية تدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
وتناولت الورشة دور المبادرات الحكومية في تعزيز التماسك الأسري، وتمكين الشباب، ودعم الآباء، وترسيخ القيم المجتمعية، بما ينسجم مع توجهات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، إلى جانب تطوير برامج مؤسسية مستدامة تُعنى برفع رضا الموظفين، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية.

أبوظبي
عام الأسرة
مؤسسة التنمية الأسرية
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
