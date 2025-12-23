الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«نسمعكِ دائماً».. حملة لتعزيز الوعي بحقوق المرأة في دبي

«نسمعكِ دائماً».. حملة لتعزيز الوعي بحقوق المرأة في دبي
24 ديسمبر 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثّلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حملة توعوية مجتمعية بعنوان «نسمعكِ دائماً»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق المرأة، وترسيخ مفاهيم الحماية والدعم القانوني، وضمان تعزيز بيئة أسرية آمنة ومستقرة.
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على حقوق المرأة التي كفلها مرسوم القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019، بشأن الحماية من العنف الأسري، والذي يؤكد على حماية المرأة بوصفها فرداً أساسياً في الأسرة والمجتمع، ويُجرّم كافة أشكال العنف الأسري.
وتأتي حملة «نسمعك دائماً»، تأكيداً على نهج شرطة دبي في دعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري.
وقال المقدم عبدالله الهويدي، مدير إدارة التوعية الأمنية، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: إن الحملة تسلط الضوء على أهمية دور المجتمع في دعم المرأة، وتعزيز ثقافة عدم الصمت تجاه انتهاك حقوقها، والتأكيد على أن الإبلاغ المبكر، يسهم في الحماية والوقاية، ويحد من تفاقم الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عن ذلك.

التزام راسخ

أكد المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن إطلاق حملة «نسمعكِ دائماً»، يُجسد التزام شرطة دبي الراسخ بحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق المرأة، مشيراً إلى أن الحملة، التي يتم إطلاقها بمتابعة العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، تهدف إلى تعزيز ثقة المرأة بالمؤسسات الأمنية، وتشجيعها على الإبلاغ وطلب الدعم دون تردد، والتأكيد على سرعة الاستجابة بكل سرية وخصوصية تامة.
وأضاف: «حماية المرأة من العنف الأسري ليست مسؤولية قانونية فحسب، بل هي واجب مجتمعي وأخلاقي، وركيزة أساسية في بناء أسرة متماسكة ومجتمع آمن، وتحرص شرطة دبي، من خلال هذه الحملة، على إيصال رسالة واضحة مفادها أن المرأة ليست وحدها، وأن هناك منظومة متكاملة من الدعم القانوني والإنساني والاجتماعي متاحة لها في أي وقت، وبأعلى درجات السرية والخصوصية».
وأكد المقدم المطروشي، أنهم يعملون بشكل تكاملي مع مختلف الإدارات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، لتقديم الدعم اللازم للمرأة، سواء من خلال التوعية الوقائية، أو التعامل المهني مع الحالات، أو تقديم الإرشاد والتوجيه القانوني، منوهاً بأن شرطة دبي تولي الجانب الإنساني اهتماماً بالغاً في جميع إجراءاتها.

المرأة
دبي
شرطة دبي
الإدارة العامة لإسعاد المجتمع
