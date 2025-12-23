الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تعزز وعي مستخدمي الدراجات الكهربائية

الفرق الميدانية للحملة تتابع مدى الالتزام (من المصدر)
24 ديسمبر 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، توعية لمستخدمي الدراجات الكهربائية في كورنيش أبوظبي، ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، وذلك بالتعاون مع أبوظبي للتنقل، بهدف تعزيز السلامة المرورية، وترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة.
وهدفت الحملة إلى توعية مستخدمي الدراجات الكهربائية بأهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والأنظمة المرورية، من خلال تقديم الإرشادات التوعوية والنصائح المتعلقة بالاستخدام الآمن، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث المرورية والإصابات، خاصة مع تزايد استخدام هذا النوع من وسائل التنقل الحديثة.
وأكد العميد سهيل صياح المزروعي، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لشرطة أبوظبي، تهدف إلى تقليل الحوادث المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، لاسيما في ظل التوسع في استخدام الدراجات الكهربائية، مشدداً على ضرورة التزام مستخدميها بالقوانين واللوائح المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وأوضح العقيد سهيل فرج القبيسي، نائب شؤون الدوريات الأمنية، أن الفرق الميدانية للحملة، ركزت على متابعة مدى التزام مستخدمي الدراجات الكهربائية بالأنظمة المرورية، بما في ذلك ارتداء الخوذة الواقية، والالتزام بالمسارات المخصصة، إلى جانب رصد وضبط المخالفات التي تشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق.

مبادرات دورية
أكدت «شرطة أبوظبي» استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات التوعوية بشكل دوري، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الدراجات الكهربائية، وتعزيز السلامة على الطرق، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً لجميع فئات المجتمع في إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للدفاع المدني» تؤكد دعمها مستهدفات «عام الأسرة 2026»
ورشة «إعداد مادة الأمن والسلامة» تؤكد أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات الوطنية
أبوظبي
كورنيش أبوظبي
الدراجات الكهربائية
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
24 ديسمبر 2025
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
الأخبار العالمية
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
24 ديسمبر 2025
لاجئات سودانيات في مخيم إريديمي للاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
24 ديسمبر 2025
إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
24 ديسمبر 2025
نازحون عائدون إلى مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
24 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©