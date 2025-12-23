«شرطة أبوظبي» تعزز وعي مستخدمي الدراجات الكهربائية

أبوظبي (الاتحاد)



نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، توعية لمستخدمي الدراجات الكهربائية في كورنيش أبوظبي، ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، وذلك بالتعاون مع أبوظبي للتنقل، بهدف تعزيز السلامة المرورية، وترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة.

وهدفت الحملة إلى توعية مستخدمي الدراجات الكهربائية بأهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والأنظمة المرورية، من خلال تقديم الإرشادات التوعوية والنصائح المتعلقة بالاستخدام الآمن، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث المرورية والإصابات، خاصة مع تزايد استخدام هذا النوع من وسائل التنقل الحديثة.

وأكد العميد سهيل صياح المزروعي، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لشرطة أبوظبي، تهدف إلى تقليل الحوادث المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، لاسيما في ظل التوسع في استخدام الدراجات الكهربائية، مشدداً على ضرورة التزام مستخدميها بالقوانين واللوائح المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأوضح العقيد سهيل فرج القبيسي، نائب شؤون الدوريات الأمنية، أن الفرق الميدانية للحملة، ركزت على متابعة مدى التزام مستخدمي الدراجات الكهربائية بالأنظمة المرورية، بما في ذلك ارتداء الخوذة الواقية، والالتزام بالمسارات المخصصة، إلى جانب رصد وضبط المخالفات التي تشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق.



مبادرات دورية

أكدت «شرطة أبوظبي» استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات التوعوية بشكل دوري، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الدراجات الكهربائية، وتعزيز السلامة على الطرق، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً لجميع فئات المجتمع في إمارة أبوظبي.