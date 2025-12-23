«خليفة الطبية»: الرعاية متعددة التخصّصات تسهم في تعافي طفل من حالات خلقية معقّدة

هدى الطنيجي (أبوظبي)



كشفت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن تقديم القصة الإيجابية لآرَف، الطفل البالغ من العمر 3 سنوات والمصاب بمتلازمة التثلث الصبغي الفسيفسائية 8، وشقٍّ في سقف الحلق، ومرض القلب الخلقي، تجسّد هذه القصة روح الصمود والرعاية متعددة التخصصات المخصصة والمهارة السريرية الاستثنائية التي قدمتها له صحة مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وقال الدكتور عارف الحكمي، طبيب استشاري - أمراض قلب الأطفال، في صحة مدينة الشيخ خليفة الطبية: «عند الولادة، تم تشخيص آرَف بعيب في الحاجز البطيني (VSD)، وخضع في 8 أغسطس 2024 لعملية جراحية قلبية نجحت في تصحيح عيب القلب. عقب الجراحة، تم تشخيصه بارتفاع ضغط الدم الرئوي، وتمّت إدارته بنجاح من خلال رعاية دقيقة ومتابعة مستمرة. وأكدت صور الإيكو القلبية الحديثة وجود وظيفة بطينية طبيعية من دون بقايا لعيب الحاجز البطيني، وعلى الرغم من وجود علامات مستمرة لارتفاع ضغط الدم الرئوي، إلا أن حالته تتحسن مع العلاج بجرعة منخفضة من السيلدينافيل، سيستمر آرَف في متابعة روتينية بعيادة القلب في المدينة الطبية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة في عيادة الرئة والعيادات العامة للأطفال».

وأضاف: «من خلال رحلة آرَف، شهدنا القوة الاستثنائية لهذا المريض الصغير والتفاني المستمر من فريقنا الطبي. تقدم آرَف هو نتاج الجهود الجماعية والفردية، والرعاية والدعم من مختلف التخصصات في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الذين يرافقوننا في كل خطوة من الرحلة».

وذكر أن قصة آرَف تبرز منهج مدينة الشيخ خليفة الطبية في تقديم رعاية شاملة ومتعاطفة، من خلال تعاون متعدد التخصصات، يمكّن المرضى وعائلاتهم من تجاوز تحدياتهم الصحية المعقدة، والازدهار.



الأمل والقوة

قالت والدة آرَف: «كنا خائفين. لم نكن نعرف ماذا نتوقع حقاً. كنا نعلم أن لدينا طفلاً نحبّه، وأن هذا الطفل يعاني من عيب قلبي خطير، وأنه سيصارع من أجل حياته منذ لحظة ولادته. وجدنا الأمل والقوة من خلال دعم وخبرة الفريق الطبي في المدينة الطبية خلال أصعب اللحظات، علمتنا رحلة آرَف معنى الصمود الحقيقي، ومدى أهمية المعاملة المتعاطفة وتأثيرها».