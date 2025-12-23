بلدية رأس الخيمة تُطلق منصة «سند» للدعم الذكي

رأس الخيمة (وام)



أطلقت بلدية رأس الخيمة منصة «سند»، مركز الدعم الذكي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية الرقمية. وتهدف منصة «سند» إلى الرّد على استفسارات المتعاملين وتقديم الدعم الفوري بشكل أكثر سرعة وكفاءة، بما يواكب توجّهات البلدية نحو التحول الرقمي، وتبنّي الحلول الذكية التي تُسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين.

وتُعد «سند» إحدى المبادرات الرقمية المبتكرة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاستفسارات وتقديم الإجابات الدقيقة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات البلدية على مدار الساعة.

ويمكن للمتعاملين الوصول إلى منصة «سند» عبر موقع RAK Digital من خلال اختيار بلدية رأس الخيمة، ثم الضغط على خيار «تحتاج إلى مساعدة؟»، أو عبر الرابط الإلكتروني: https://sanad.mun.rak.ae. ويأتي إطلاق منصة «سند» تأكيداً على التزام بلدية رأس الخيمة بتطوير منظومة الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز الابتكار، ودعم مسيرة التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء مدينة ذكية ومستدامة.