علوم الدار

البرازيل تستلهم التجربة الإماراتية في العمل الحكومي

خلال زيارة منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة البرازيل (من المصدر)
24 ديسمبر 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

زار وفد من القيادات التنفيذية الحكومية البرازيلية دولة الإمارات، ضمن برنامج معرفي يهدف إلى تبادل الخبرات واستلهام أفضل الممارسات في العمل الحكومي والقطاع الخاص.
وركز برنامج الوفد، الذي ضم 19 قيادياً من نواب وزراء ومديري عموم، على محاور استراتيجية شملت، الخدمات الحكومية، والابتكار، والقطاعين الأمني والمالي، إلى جانب التعرف على نماذج رائدة من تجارب القطاع الخاص في الدولة.
وشملت الزيارة جولات معرفية إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة منها، وزارة شؤون مجلس الوزراء، والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومجلس الإمارات للإعلام، والمكتب الوطني للإعلام، ومركز محمد بن راشد للابتكار، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومركز المسرعات الحكومية، ومتحف المستقبل، وهيئة دبي الرقمية، وشرطة دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومعهد الإمارات المالي، ودائرة الإسناد الحكومي «تم»، ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، ومركز جامع زايد الكبير.
وشهد البرنامج عقد اجتماعات، وزيارات ميدانية لأكثر من 17 جهة، ولقاء أكثر من 30 خبيراً إماراتياً، ما يعكس مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير العمل الحكومي وتعزيز الابتكار المؤسسي.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج القيادات التنفيذية البرازيلية يمثل منصة فعّالة لمشاركة المعرفة التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي، لا سيما القطاعات الأكثر ارتباطاً بالمجتمع، بما يسهم في تمكين المشاركين من تطوير حلول ومنهجيات عمل متقدمة، ورفع جاهزية مؤسساتهم لمواجهة التحديات المستقبلية.
يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى دول العالم، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، حيث نجح البرنامج في بناء شراكات مع عشرات الدول لدعم بناء القدرات المؤسسية، وتطوير الأداء الحكومي.

