«عجمان للتميز الحكومي» ينظم دورة حول نظم وأساليب تحقيق الاستدامة

عجمان (وام)



نظّم برنامج عجمان للتميز الحكومي، دورة تدريبية افتراضية، بعنوان «نظم وأساليب تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المؤسسات الحكومية»، بمشاركة موظفي الجهات الحكومية في الإمارة.

وعقدت الدورة على مدار ثلاثة أيام، بهدف تعزيز مفاهيم الاستدامة ودمجها في منظومة العمل الحكومي.

وتضمن البرنامج التدريبي، ثلاثة محاور رئيسة؛ حيث ركز اليوم الأول، على «الاستدامة كإطار إستراتيجي للتميز الحكومي»، وتم خلال جلساته، شرح الأبعاد الثلاثة للاستدامة وهي: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، كنموذج عالمي متكامل، وكيفية تحليل معيار الاستدامة، في منظومة التميز الإماراتي، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات، في دمج الاستدامة ضمن التخطيط الإستراتيجي.

وناقش اليوم الثاني، محور «أساليب الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية»؛ حيث استعرض المشاركون، الأساليب العالمية للحوكمة البيئية، مثل: الاقتصاد الدائري، وإدارة البصمة الكربونية، وتطبيق نظم المباني والمشتريات الخضراء، والحوكمة الاجتماعية، ومعايير المسؤولية المجتمعية والرفاه الوظيفي، وصولاً إلى الحوكمة الاقتصادية، التي شملت الاستدامة المالية، وأدوات التمويل الأخضر وإدارة المخاطر.

واختتمت الدورة في يومها الثالث، بمحور« قياس أثر الاستدامة على مستهدفات التميز الحكومي»؛ حيث ركزت الجلسات، على آليات الإبلاغ عن معايير الاستدامة وفقاً للمعاير العالمية للمبادرة العالمية للإفصاح (GRI)، مع تقديم دراسات حالة عملية، حول ممارسات الاستدامة والتميز الحكومي، في حكومة عجمان.

وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن جهود برنامج عجمان للتميز الحكومي الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة كنهج مؤسسي متكامل في العمل الحكومي، وبناء قدرات الكوادر الوطنية على تبنّي الممارسات المستدامة وفق المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم مسيرة إمارة عجمان نحو التميز والريادة والاستدامة.