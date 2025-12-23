الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خلال 2025.. حديقة الحيوان بالعين تحتفي بولادة 390 حيواناً

توثيق وإدارة بيانات الحيوانات في حدائق الحيوان الدولية (وام)
24 ديسمبر 2025 01:03

العين (وام)

شهدت حديقة الحيوان بالعين خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، ولادة قرابة 390 حيواناً، تشكّل 65 % منها أنواعاً مهددة بالانقراض، في مؤشر يعكس نجاح برامج التكاثر وجهود الحديقة في صون الحياة البرية والحفاظ على التنوع الحيوي.

أخبار ذات صلة
صدارة العين.. أرقام واقعية بالصلابة الدفاعية والمرونة الهجومية
شرطة أبوظبي تنفّذ خطة متكاملة لتأمين سباق «بايك أبوظبي جران فوندو»

وضمّت قائمة المواليد كلاً من: المها أبوعدس، وغزال الداما، وغزال دوركاس الأفريقي، والسلحفاة الأفريقية، والخروف البربري، والغزال العربي، وغزال الريم، والطهر العربي، إضافة إلى المها العربي، ومها البيساء، وظبي الإمبالا، وغزال الداما التشادي، والسلحفاة الإغريقية، وفرس النهر، وغزال المهر، وظبي النيل، والمها أبو حراب، وغزال سبيكس.
وتبذل فرق الرعاية في الحديقة، جهوداً متواصلة لتوفير الظروف البيئية الملائمة لهذه الأنواع، من خلال تقديم برامج تغذية متوازنة، ومتابعة صحية دقيقة، وتطبيق أحدث الممارسات العلمية لضمان سلامة الأمهات وصغارها وتعزيز فرص بقائها.
كما سجلت الحديقة خلال عام 2025، بيانات 18 نوعاً من مختلف الفصائل، عبر برنامج «زيمِس» العالمي المتخصص في توثيق وإدارة بيانات الحيوانات في حدائق الحيوان الدولية.
وأكدت ريم أحمد الكعبي، موظفة تسجيل الحيوانات في الحديقة، أن الحديقة اعتمدت برنامج «زيمس» لما يوفره من بيانات دقيقة وشاملة تشمل تحديد الأنواع وتصنيفها، وتوثيق سلوكها اليومي، وتسجيل الأعلاف والسجلات التشغيلية.
وأضافت: أن البيانات تُحفظ وتُشارك مع حدائق حيوان أخرى، مما يسهم في تسهيل عمليات المتابعة بين المؤسسات المعنية وتعزيز التنسيق الدولي لدعم جهود الحفاظ على الحياة البرية.

منصة متخصّصة
يعد «زيمِس» منصة متخصّصة صمّمت لخدمة المسجّلين والمربين والعاملين في رعاية الحيوان، ويشارك فيها أكثر من 1200 حديقة حيوان معترف بها عالمياً، مما يجعله أحد أهم أنظمة التوثيق العالمية في هذا المجال.

المها العربي
الحيوانات
العين
حديقة الحيوان
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
24 ديسمبر 2025
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
الأخبار العالمية
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
24 ديسمبر 2025
لاجئات سودانيات في مخيم إريديمي للاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
24 ديسمبر 2025
إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
24 ديسمبر 2025
نازحون عائدون إلى مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
24 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©