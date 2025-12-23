الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بحثي بين «مواصلات رأس الخيمة» ومركز باحثي الإمارات

إسماعيل البلوشي وفواز حبال خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
24 ديسمبر 2025 01:02

رأس الخيمة (وام)

وقعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، مذكرة تفاهم؛ بهدف توسيع آفاق التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين في خطوة تعكس حرص الجانبين على ترسيخ التكامل المؤسسي، وتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي في دعم مسارات التنمية المستدامة.
وقع المذكرة كل من: المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، فيما مثل مركز باحثي الإمارات الدكتور فواز حبال، الأمين العام وعضو مجلس الأمناء، بحضور عدد من مديري الإدارات بـ«الهيئة» وفريق من المركز. وتأتي المذكرة في إطار توجه مشترك لتعزيز الشراكات الوطنية في مجالات البحث العلمي والدراسات التطبيقية، بما يتواءم مع مستهدفات «رؤية الإمارات 2031»، ويسهم في دعم منظومة اتخاذ القرار المبني على المعرفة، وتهدف إلى إجراء أبحاث تطبيقية في مجال النقل والمواصلات، وتطوير حلول مبتكرة للنقل، ودعم استراتيجيات الاستدامة في القطاع.
كما يبرز التعاون أن نتائج البحث ستسهم في تحسين عمليات «الهيئة» لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتطوير خدمات النقل الذكية، مما يعزز التكامل بين الجهود البحثية وأنشطة «الهيئة» اليومية، ويرتبط بشكل مباشر بـ«رؤية الإمارات 2031» فيما يخص قطاع النقل.
واستعرض الجانبان، خلال مراسم التوقيع، محاور التعاون التي تتضمنها المذكرة، وتشمل تنفيذ بحوث تطبيقية متخصصة وإطلاق مبادرات بحثية نوعية وتشكيل لجان علمية وتحكيمية مشتركة، إلى جانب إعداد دراسات كمية ونوعية تستند إلى بيانات الهيئة.
وقال المهندس إسماعيل البلوشي: يعكس توقيع مذكرة التفاهم حرص هيئة رأس الخيمة للمواصلات على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات البحثية الوطنية، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في دعم القرارات المبنية على البحث والتحليل، وتطوير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب التطورات المستقبلية في قطاع المواصلات.
من جانبه، قال الدكتور فواز حبال: تمثل هذه الشراكة منصة استراتيجية، تمكنّنا من إنتاج أبحاث تطبيقية ذات قيمة ملموسة تسهم بشكل مباشر في دعم صناع القرار، وتعزّز مكانة دولة الإمارات البحثية والتقنية مؤكدة دور العلم رافداً رئيساً للتنمية المستدامة والابتكار المؤسسي.
كما ناقش الجانبان آليات النشر العلمي لمخرجات «الهيئة» في مجالات علمية محكمة، وتنظيم مؤتمرات علمية متخصصة.

