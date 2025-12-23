جامعة الشارقة تطلق «جائزة الشباب للبحث العلمي والابتكار»

الشارقة (وام)



أطلقت جامعة الشارقة، جائزة «الشباب للبحث العلمي والابتكار» تحت شعار «وبالشباب نستطيع»، وذلك في إطار جهودها لترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار وتمكين الطاقات الشابة.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن الجائزة تمثل محطة استراتيجية في مسيرة الجامعة لتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، وتجسيداً لالتزامها بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الإبداعية، مشيراً إلى أن توفير بيئة أكاديمية محفزة يسهم في تحويل أفكار الطلبة المبتكرة إلى مشاريع بحثية ذات أثر ملموس، ودعم التنمية المستدامة في دولة الإمارات. من جانبه، أوضح الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن الجائزة تشكل منصة محفزة للطلبة للانخراط في مسارات بحثية وابتكارية نوعية تسهم في معالجة التحديات العالمية وتعزز مكانة الجامعة البحثية محلياً وعالمياً. وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي والابتكار وتمكين الشباب، وتحفيز الباحثين الشباب على مواصلة مسيرتهم البحثية، وتوفير الدعم للطلبة المتميزين لتطوير مشاريعهم، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني، وتشمل الجائزة فئتين رئيسيتين هما: فئة المشاريع الابتكارية وفئة الأفكار الابتكارية، وتستهدف طلبة البكالوريوس في جامعة الشارقة، على أن يبدأ التقديم لها مع بداية شهر يناير المقبل. وشهد حفل الإطلاق، الذي أُقيم بمقر الجامعة للتعريف بأهداف الجائزة وفئاتها، حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والأكاديمية. وفي ختام الحفل، كرمت الجامعة الرعاة والشركاء الداعمين للجائزة؛ تقديراً لدورهم في دعم البحث العلمي والابتكار وتمكين الشباب.