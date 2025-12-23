الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الشارقة تطلق «جائزة الشباب للبحث العلمي والابتكار»

خلال الإعلان عن الجائزة (وام)
24 ديسمبر 2025 01:03

الشارقة (وام)

أطلقت جامعة الشارقة، جائزة «الشباب للبحث العلمي والابتكار» تحت شعار «وبالشباب نستطيع»، وذلك في إطار جهودها لترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار وتمكين الطاقات الشابة.
وأكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن الجائزة تمثل محطة استراتيجية في مسيرة الجامعة لتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، وتجسيداً لالتزامها بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الإبداعية، مشيراً إلى أن توفير بيئة أكاديمية محفزة يسهم في تحويل أفكار الطلبة المبتكرة إلى مشاريع بحثية ذات أثر ملموس، ودعم التنمية المستدامة في دولة الإمارات. من جانبه، أوضح الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن الجائزة تشكل منصة محفزة للطلبة للانخراط في مسارات بحثية وابتكارية نوعية تسهم في معالجة التحديات العالمية وتعزز مكانة الجامعة البحثية محلياً وعالمياً. وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي والابتكار وتمكين الشباب، وتحفيز الباحثين الشباب على مواصلة مسيرتهم البحثية، وتوفير الدعم للطلبة المتميزين لتطوير مشاريعهم، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني، وتشمل الجائزة فئتين رئيسيتين هما: فئة المشاريع الابتكارية وفئة الأفكار الابتكارية، وتستهدف طلبة البكالوريوس في جامعة الشارقة، على أن يبدأ التقديم لها مع بداية شهر يناير المقبل. وشهد حفل الإطلاق، الذي أُقيم بمقر الجامعة للتعريف بأهداف الجائزة وفئاتها، حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والأكاديمية. وفي ختام الحفل، كرمت الجامعة الرعاة والشركاء الداعمين للجائزة؛ تقديراً لدورهم في دعم البحث العلمي والابتكار وتمكين الشباب.

أخبار ذات صلة
إقرار مشروع الموازنة العامة لدوائر  وهيئات حكومة الشارقة للعام 2026
«مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي» ينطلق 14 يناير المقبل
الشارقة
البحث العلمي
جامعة الشارقة
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
24 ديسمبر 2025
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
الأخبار العالمية
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
24 ديسمبر 2025
لاجئات سودانيات في مخيم إريديمي للاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
24 ديسمبر 2025
إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
24 ديسمبر 2025
نازحون عائدون إلى مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
24 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©