الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
علوم الدار

حمدان بن محمد يزور دبي الصحية ويطلع على أبرز إنجازاتها ومشاريعها ومبادراتها التطويرية

حمدان بن محمد يزور دبي الصحية ويطلع على أبرز إنجازاتها ومشاريعها ومبادراتها التطويرية
23 ديسمبر 2025 22:44

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الثلاثاء) مقر «دبي الصحية»، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية».

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على منظومة دبي الصحية، وأبرز إنجازاتها ومشاريعها ومبادراتها التطويرية التي تهدف من خلالها إلى بناء نظام صحي أكاديمي متكامل، يرتكز على تكامل الرعاية والتعلُّم والاكتشاف والعطاء للارتقاء بصحة الإنسان وتحقيق رفاه المجتمع.
وقال سموّه: «نؤمن في دبي بأن صحة الإنسان هي أساس ازدهار المجتمعات. ونموذج دبي الصحية كنظام صحي أكاديمي متكامل، يجسّد التزام دبي بتنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، من خلال تقديم رعاية صحية عالية الجودة، قائمة على العلم والابتكار، وتقدم أفضل البرامج الوقائية والعلاجية وفق المعايير العالمية لخدمة الإنسان».
وأضاف سموّه: «فخورون بفريق عمل دبي الصحية ونثمّن جهودهم في خدمة المرضى وأسرهم، ونتطلّع لأن تكون دبي الصحية من أفضل الأنظمة الصحية الأكاديمية في العالم».

 

وتفقّد سموّه خلال الزيارة مركز العمليات الصحية، واطّلع على أحدث التطورات في برامج الخدمات الصحية المجتمعية والرقمية بالإضافة إلى مبادرة «رعاية» التي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.
كما اطّلع سموّه على تفاصيل برنامج «إعادة تصميم رحلة المريض»، الذي يهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية وتوفير خدمات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى الخدمات المنزلية والتطبيب عن بُعد.

المصدر: وام
