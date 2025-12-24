الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ نبيل صيدح لفوزه بجائزة "نوابغ العرب 2025" عن فئة الطب

محمد بن راشد
24 ديسمبر 2025 12:22

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الدكتور نبيل صيدح، من مصر، لفوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2025.
وأكد سموه أن الدكتور نبيل صيدح، مدير وحدة أبحاث الغدد العصبية الحيوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية، قدّم إسهامات علمية رائدة في فهم صحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حساب سموه على منصة "إكس": نبارك اليوم للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2025، الدكتور نبيل صيدح، من مصر، مدير وحدة أبحاث الغدد العصبية الحيوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية".

وأكد سموه أن الدكتور نبيل صيدح قدّم إسهامات علمية رائدة في فهم صحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول، وركّز في دراساته على العمليات الحيوية التي تتحكم في كيفية تعامل الجسم مع الدهون، مما ساهم في تطوير جيل جديد من الأدوية تُستخدم اليوم على نطاق واسع لخفض الكوليسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب.
نشر أكثر من 820 بحثاً علمياً، وتمّ الاستشهاد بأبحاثه أكثر من 71 ألف مرة".    

وأكد سموه أن "الطب رسالة إنسانية، ومنطقتنا كان لها فضل كبير، على مدى قرون، في تطوير علومه، وممارساته، وأدواته، وأبحاثه. وجائزة نوابغ العرب تعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح، لتحتفي بما يقدّمه الإنسان العربي، وتُظهره قدوةً للأجيال".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نوابغ العرب
مصر
الأطباء
الكوليسترول
محمد بن راشد
القلب
