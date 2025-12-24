فعالية "العين ريترو".. تجربة فريدة تعيد إحياء ذاكرة الماضي بأسلوب عصري

أطلقت بلدية مدينة العين فعالية "العين ريترو" في حديقة الظاهر، التي تُعد تجربة فريدة تهدف إلى إعادة إحياء ذاكرة الماضي بأسلوب عصري خلال الفترة من 21 وحتى 25 ديسمبر الجاري، من خلال استعراض ملامح الحياة في فترة الستينات حتى التسعينات، عبر مزيج من الفنون والثقافة والترفيه.

وتهدف فعالية "العين ريترو" إلى تعزيز الوعي بالثقافة الشعبية الإماراتية، وتوثيق الموروث الاجتماعي للأجيال الجديدة، وتحفيز الإبداع والابتكار من خلال إعادة تقديم وعرض التراث بروح معاصرة، إلى جانب تشجيع تفاعل المجتمع مع ذكريات الماضي التي تشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية.

كما تهدف الفعالية إلى اصطحاب الزوار في رحلة زمنية تعكس ملامح الحياة خلال تلك العقود، من خلال عروض مرئية وموسيقية، وعروض للأزياء والتقنيات القديمة، إلى جانب معرض يضم مجموعة من الصور والأدوات والألعاب التراثية التي كانت رائجة في تلك الفترات، بما يتيح للزوار تجربة ثقافية ثرية تجمع بين الترفيه والمعرفة.

وتتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة المميزة، من أبرزها عرض أفلام وبرامج تلفزيونية كلاسيكية، وركن الألعاب الإلكترونية من حقبة الثمانينات، ودكان الطيبين، وركن التصوير الكلاسيكي، وركن للسيارات الكلاسيكية، إضافة إلى ألعاب ترفيهية ومسابقات متنوعة تستحضر ذكريات الماضي، وركن للأطعمة الشعبية.