الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
24 ديسمبر 2025 17:02

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي.

 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
