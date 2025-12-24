الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

احتمال سقوط أمطار غداً

احتمال سقوط أمطار غداً
24 ديسمبر 2025 17:41

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13، والمد الثاني عند الساعة 05:32، والجزرالأول عند الساعة 09:22، والجزر الثاني عند الساعة 22:33.
وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 12:23، والمد الثاني عند الساعة 01:25، والجزر الأول عند الساعة 18:40، والجزرالثاني عند الساعة 08:03.

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوفاة رئيس الأركان والوفد المرافق له
«مرصد الختم الفلكي» في أبوظبي يوثق عنقود الشجرة وسديم المخروط
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
