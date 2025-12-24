الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية دبي تُعلن عن المرحلة الأخيرة من حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

بلدية دبي تُعلن عن المرحلة الأخيرة من حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد
24 ديسمبر 2025 19:49

أعلنت بلدية دبي أن المرحلة الأخيرة من القرار المتعلق بحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2026 بالتزامن مع تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 380 لعام 2022 في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة.
وأعدت بلدية دبي الدليل التوعوي الشامل لاستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي لتسهيل اختيار المواد البديلة على الجهات المستهدفة.
ويهدف قرار المجلس التنفيذي رقم (124) لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، إلى حماية البيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلّية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مُستدامة وصديقة للبيئة، ونشر ثقافة استخدام المواد المُعاد تدويرها، وتحفيز القطاع الخاص والسوق المحلّي على توفير منتجات متعددة الاستخدامات، تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة استخدام المواد والمنتجات في الاقتصاد المحلّي بشكل مستدام.
وكانت المرحلة الأولى من القرار قد أُعلن عنها في 1 يناير 2024 وشملت حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مع استمرار التعرفة 25 فلساً على جميع الأكياس الأخرى حتى تاريخ 1 يونيو 2024، والتي دخلت معه المرحلة الثانية بحظر جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد.
وفي إطار استكمال تطبيق القرار، بدأت المرحلة الثالثة في 1 يناير 2025، حيث تم توسيع نطاق الحظر ليشمل مجموعة من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، تضمنت: أكواب الستايروفوم من، والمصاصات البلاستيكية، وعيدان القطن البلاستيكية وأغطية المائدة البلاستيكية وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، بالإضافة إلى عيدان التحريك البلاستيكية.

المصدر: وام
الإمارات
بلدية دبي
