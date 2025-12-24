الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحدي البيرن أوت يجمع النخبة في مهرجان ليوا

تحدي البيرن أوت يجمع النخبة في مهرجان ليوا
25 ديسمبر 2025 01:27

الظفرة (الاتحاد) 

ينطلق اليوم سباق بيرن أوت ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، الذي يضم مجموعة من السباقات والبطولات، التي تستقطب عشاق رياضات السيارات من داخل الدولة وخارجها، ويُعد سباق بيرن أوت من المنافسات الاستعراضية، التي تعتمد على مهارة السائق في التحكم بالمركبة أثناء الثبات والدوران، وسط أجواء تنافسية، مع الالتزام الكامل بمعايير وشروط السلامة المعتمدة من اللجنة المنظمة.
وأكدت اللجنة المنظمة أن المشاركة تخضع لشروط وضوابط واضحة، إلى جانب خضوع جميع المركبات للفحص الفني قبل انطلاق المنافسات، ولن يسمح بدخول أي مركبة إلى منطقة السباق دون اجتياز الفحص الفني.
ويأتي سباق بيرن أوت ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي، الذي يواصل تقديم تجربة رياضية متكاملة تجمع بين التنظيم الاحترافي والإثارة، في قلب صحراء ليوا.

أخبار ذات صلة
«رالي الصحراء».. روح التحدي ومتعة القيادة
162 سيارة ترسم لوحة في الاستعراض الحُر
مهرجان ليوا الدولي
السيارات
صحراء ليوا
ليوا
آخر الأخبار
نازحة سودانية جراء الحرب الأهلية تملأ عبوة مياه في مخيم مؤقت للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: أزمة التمويل تفاقم معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين
25 ديسمبر 2025
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
25 ديسمبر 2025
لاجئون سودانيون في مخيم مؤقت للنازحين بدولة تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2615 نازحاً من ولايتين بالسودان خلال يومين
25 ديسمبر 2025
مبنى سكني متضرر في أوكرانيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلمح إلى احتمال إجراء استفتاء على خطة سلام تنهي الحرب
25 ديسمبر 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع
25 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©