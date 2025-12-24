الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

162 سيارة ترسم لوحة في الاستعراض الحُر

جولة الاستعراض الحر شهدت تحديات قوية بين المشاركين (من المصدر)
25 ديسمبر 2025 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات الجولة الثانية من الاستعراض الحُر للسيارات ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، بمشاركة كبيرة بلغت 162 سيارة في الفئات الثلاث للبطولة، في مؤشر واضح على تنامي الإقبال والتفاعل مع هذه البطولة. وشهدت الجولة الثانية مستويات تنافسية عالية، وسط حضور جماهيري لافت وتنظيم احترافي، حيث تنافس السائقون في مختلف الفئات، مقدمين عروضاً قوية عكست مهاراتهم العالية في التحكم بالمركبات، والالتزام بالأنظمة الفنية وشروط السلامة المعتمدة.
وفي الفئة S، تُوج القطري سعود راشد المري بالمركز الأول محققاً 36 نقطة، وجاء ثانياً عبدالله راشد الشميلي بـ 35 نقطة، فيما حلّ ثالثاً حمد بن موسى البلوشي بـ 33 نقطة.
أما الفئة T، فقد أحرز محمد راشد الظاهري المركز الأول برصيد 37 نقطة، تلاه ذياب ناصر الربيعي في المركز الثاني بـ 36 نقطة، وحل ثالثاً منصور صالح العامري بـ 35 نقطة.
وفي الفئة N، حقق أحمد عبدالله الشيبة المركز الأول بـ 35 نقطة، وجاء محمد جمعة الدهماني في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما حل ثالثاً حمد بن موسى البلوشي بـ 33 نقطة. وأكد مسؤولو اللجنة المنظمة، أن ارتفاع عدد المشاركين في الجولة الثانية يعكس نجاح التنظيم وتزايد اهتمام السائقين والجمهور بمنافسات الاستعراض الحر للسيارات، مشيرين إلى أن هذه المنافسات تمثّل إحدى المحطات البارزة ضمن البرنامج الرياضي لمهرجان ليوا الدولي. ويواصل مهرجان ليوا الدولي 2026 تقديم فعاليات رياضية متنوعة تجمع بين الإثارة وروح التحدي والتنظيم الاحترافي، في إطار يعزّز مكانة المهرجان كوجهة رياضية وتراثية رائدة على مستوى الدولة والمنطقة.

 

