علوم الدار

منصور الصباحي رئيساً تنفيذياً لـ«مدى ميديا»

منصور الصباحي رئيساً تنفيذياً لـ«مدى ميديا»
25 ديسمبر 2025 01:25

دبي (الاتحاد) 

اعتمد مجلس إدارة شركة «مدى ميديا -ش.م.خ»، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس المجلس، تعيين منصور الصباحي، رئيساً تنفيذياً للشركة.
ورحّب معالي مطر الطاير، بانضمام الصباحي للقيادة التنفيذية في شركة مدى ميديا، وقال: «يسرني الإعلان عن تعيين، منصور الصباحي رئيساً تنفيذياً لشركة (مدى ميديا)، متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد، ومؤكداً ثقة مجلس الإدارة، في القدرات القيادية والخبرات المميزة التي يتمتع بها، والتي ستمكنه من قيادة الشركة نحو تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية التي أنشئت لأجلها».
من جانبه، أعرب منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا» عن بالغ اعتزازه بنيل ثقة مجلس إدارة شركة مدى ميديا، وتكليفه بقيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة، وقال: «سنركز في هذه المرحلة على ترسيخ دور الشركة في تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يعزز جمالية واستدامة مدينة دبي ويواكب مكانتها العالمية». 
ويمتلك منصور الصباحي مسيرة مهنية مميزة تمتد لأكثر من 15 عاماً، نجح خلالها في تحقيق أهداف مؤثرة في قطاعات التمويل والاستثمار والحوكمة الاستراتيجية، حيث عمل في مؤسسات مالية مرموقة، بعدها التحق بالعمل في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث تدرج في عدة مناصب وصولاً لمنصب مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في الهيئة.

 

