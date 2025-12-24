الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

طقس غائم وأجواء ماطرة حتى نهاية الأسبوع

طقس غائم وأجواء ماطرة حتى نهاية الأسبوع
25 ديسمبر 2025 01:27

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.
ويكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.
أما يوم السبت، يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً على الجزر والبحر خاصةً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
وبحسب تقرير صدر أول من أمس عن المركز الوطني للأرصاد، تسود حالة جوية اعتباراً من اليوم ولغاية 29 ديسمبر، تشهد خلالها الدولة أجواءً لطيفة ومعتدلة، تميل إلى البرودة ليلاً، مع مرور امتداد منخفض جوي ضعيف، يصاحبه تدفّق للسحب المتوسطة والمنخفضة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة، تتركّز على الجزر والمناطق الشمالية، وقد تكون غزيرة أحياناً على أقصى شمال الدولة.

الرياح
وتكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب يوم الأحد مع دخول الرياح الشمالية الغربية.

