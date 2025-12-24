«شِتَانا في حتّا» يحتضن 30 مشروعاً تقدم منتجات مبتكرة

دبي (الاتحاد)



في إطار حملة «وجهات دبي»، وضمن الفعاليات المتنوعة التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحت مظلة مبادرة «شِتَا حتّا»، يواصل مهرجان «شِتَانا في حتّا» ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الداعمة لمجتمع رواد الأعمال في دبي ومنطقة حتّا، من خلال تسليط الضوء على مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لـ«براند دبي»، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرة «شِتَا حتّا» بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة، وذلك عبر إتاحة المجال أمام نخبة من أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة للمشاركة في الحدث وطرح منتجاتهم أمام الجمهور الذي يتوافد على فعالياته المتنوعة يومياً.

ويشارك في «شِتَانا في حتّا» هذا العام، أكثر من 30 مشروعاً من مبادرة «بكل فخر من دبي»، حيث يقدمون من خلال الحدث مجموعة واسعة من المنتجات المحلية عالية الجودة والتجارب الإبداعية.

وتأتي المشاركة الموسعة هذا العام، امتداداً للنجاحات الكبيرة للمبادرة في الدورات السابقة، وترجمة لحرص «براند دبي» على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في دبي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النمو والوصول إلى جمهور أكبر عبر الفعاليات والمهرجانات الموسمية التي تحتضنها الإمارة.





وحول هذه المشاركة، أكدت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان شتانا في حتّا، إن المهرجان لا يهدف فقط للترويج السياحي لهذه الوجهة الشتوية المتميزة، ولكنه يسعى إلى تحقيق أثر اقتصادي مستدام بمنح الفرصة للمشاريع الصغيرة للتعريف بما تقدمه من منتجات متميزة وعالية الجودة، التزاماً بنهج دبي بدعم وتحفيز الشركات والمشاريع الناشئة، وفتح المزيد من فرص النجاح أمامها.

وقالت: «دبي كانت وستظل نقطة الانطلاق لأصحاب الطموحات الكبيرة، وهناك العديد من المشاريع، رغم بداياتها الصغيرة، انطلقت منها إلى العالمية. وهذا ما نسعى في براند دبي إلى تحقيقه إليه بتقديم كل الدعم الممكن لأعضاء مبادرة (بكل فخر من دبي)، ونحن سعداء بما لمسناه من إقبال كبير من زوار المهرجان منذ انطلاقه في الخامس من ديسمبر الجاري، وهو أمر يبشّر باتساع دائرة العملاء في المستقبل، ويزيد من ثقتهم فيما تقدمه تلك المشاريع من منتجات عالية الجودة».





من جانبها، أشارت خولة الهاشمي، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان «شتانا في حتّا»، إلى أن المهرجان يشكل منصة حيوية لأصحاب المشاريع الناشئة دعما لرواد الأعمال من منطقة حتّا، وكذلك من عموم دبي، لاستعراض إبداعاتهم أمام آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها، مشيرة إلى أن الحدث يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي لمنطقة حتّا التي تشهد نمواً سريعاً وجهة سياحية.



فرصة

وقالت الهاشمي: «يمثل المهرجان فرصة مهمة لأعضاء مبادرة (بكل فخر من دبي) لعرض منتجاتهم المبتكرة على جمهور واسع، بما يعزز حضور المشاريع الإبداعية المحلية في واحدة من أبرز الوجهات السياحية الشتوية في الدولة»، موضحة أن «براند دبي» يعمل على استقطاب مشاريع جديدة سنوياً، وتهيئة البيئة المناسبة لتمكينها من التوسع وإبراز طاقاتها.