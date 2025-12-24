115 حملة رقمية نفّذتها «شرطة رأس الخيمة»

رأس الخيمة (وام)



نفّذت شرطة رأس الخيمة، منذ عام 2023، أكثر من (115) حملة توعوية رقمية متكاملة ضمن مبادرة «جودة الحياة الرقمية». تهدف هذه الحملات إلى نشر الوعي الأمني حول أفضل الممارسات الرقمية وتشجيع السلوكيات الإلكترونية الإيجابية للحدّ من الجرائم الإلكترونية، بما يُسهم في ترسيخ بيئة رقمية آمنة لجميع مستخدمي الإنترنت.

وأكد العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية، أن شرطة رأس الخيمة تبذل قصارى جهدها، سعياً لبناء مجتمع رقمي آمن وهادف وإيجابي، انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071 وأهداف وزارة الداخلية.