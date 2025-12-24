بحث الجاهزية المستقبلية واستراتيجيات قطاع التميز والريادة في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)



عقد قطاع التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، جلسة حوارية بعنوان «نحو آفاق جديدة لمستقبل متميز ومستدام»، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية على مستوى إدارات قطاع التميز والريادة، والمتمثلة في الإدارة العامة للتميز والريادة والإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومركز استشراف المستقبل.

وبحثت الجلسة التي عُقدت بمتابعة من اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، 3 محاور، تمثّلت في الجاهزية المستقبلية لقطاع التميز والريادة، وحماية الأسرة والجاهزية للمستقبل 2033، والاستراتيجيات التخصصية لقطاع التميز والريادة.

وشهد انطلاق الجلسة، العقيد بدر بوسمرة، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع التميز والريادة، والمقدم عمر خليفة بالعبيدة، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، والمقدم دكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، وعدد من الضباط والخبراء والمتخصصين في القطاع.

وقال العقيد بدر بوسمرة: الجلسة الحوارية نُفذت وفقاً لمنهجية مركز استشراف المستقبل، بهدف الخروج بخريطة طريق استشرافية متكاملة تستند إلى أدوات ومنهجيات علمية معتمدة، بما يُسهم في تعزيز التكامل المؤسسي. وأكد أن الاستثمار في تطوير المنهجيات والقدرات البشرية يشكّل ركيزة أساسية لبناء منظومة مؤسسية قادرة على الابتكار واتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على التحليل العميق والمعرفة.