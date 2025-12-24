الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«زايد لأصحاب الهمم» تعزز تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في قطاع البنية التحتية

عبدالله الحميدان وعلي البسيوني خلال التوقيع (وام)
25 ديسمبر 2025 01:26

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة زايد لأصحاب الهمم اتفاقية شراكة جديدة مع شركة نور الصحراء للمقاولات العامة، في خطوة تعكس التطور النوعي للتعاون بين الجانبين بعد النتائج الملموسة التي تحققت خلال المرحلة السابقة، والتي أسفرت عن إنتاج 341 لوحة إرشادية للطرق داخل ورش التدريب المهني التابعة للهيئة، إضافة إلى توظيف 15 من أصحاب الهمم في مواقع العمل التابعة للشركة ضمن وظائف فنية وإدارية متخصصة.
ويأتي التوقيع ليؤكد الانتقال من مشروع تجريبي أثبت نجاحه إلى شراكة استراتيجية أكثر اتساعاً واستدامة، تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم، ودمجهم في قطاع البنية التحتية عبر مسارات مهنية حقيقية.
وقع الاتفاقية في أبوظبي، عن «الهيئة»، عبدالله عبدالعالي الحميدان، مديرها العام، وعن الشركة المهندس علي مصطفى صالح البسيوني، مديرها العام.
وتستند الاتفاقية إلى النجاحات المحققة في المرحلة الأولى من التعاون، التي شهدت إطلاق مشروع نوعي لتأهيل أصحاب الهمم داخل ورش التدريب المهني التابعة لـ«الهيئة»، وإكسابهم المهارات العملية اللازمة للعمل في صناعة اللوحات الإرشادية، إلى جانب تهيئة بيئة العمل في منشآت الشركة لضمان جاهزيتها لاستقبالهم.
وبموجب الاتفاقية، تتولى هيئة زايد لأصحاب الهمم تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وترشيح المتدربين لشغل الوظائف المناسبة داخل الشركة، إضافة إلى تدريب موظفي نور الصحراء على أساليب التعامل الأمثل مع أصحاب الهمم، بجانب قيام فريق الشؤون الهندسية بمعاينة المنشآت والتأكد من جاهزيتها لفئات الإعاقة المختلفة.
وفي المقابل، تلتزم شركة نور الصحراء بتدريب وتوظيف أصحاب الهمم وفق الشواغر المتاحة في مشاريعها، واستقطاب خريجي الورش المهنية بعد اجتيازهم التدريب المطلوب، بجانب رعاية ورش النجارة والطباعة ودعم إنتاج اللوحات الإرشادية، والمساهمة في إنتاج زي العاملين بالشركة داخل ورش الهيئة.
وأكد عبدالله الحميدان أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التمكين المهني لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أنها تنسجم مع رؤية حكومة أبوظبي في بناء نموذج شامل ومستدام يضمن لهم فرصاً مهنية حقيقية وبيئات عمل داعمة. 
وأكد المهندس علي مصطفى البسيوني، أن الشركة تنظر إلى هذه الاتفاقية بوصفها مسؤولية وطنية تعكس التزامها بدعم فئات المجتمع كافة، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم يمتلكون قدرات نوعية تمكنهم من العمل بكفاءة في مشاريع البنية التحتية، وأن التعاون مع «الهيئة» سيتيح لهم تطوير مهارات عملية تسهم في بناء منتجات حيوية تخدم قطاع الطرق.

مواصلة الجهود

تشكل الاتفاقية امتداداً عملياً للتعاون السابق بين الجانبين، وتأكيداً على مواصلة الجهود المشتركة لإيجاد فرص عمل نوعية لأصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما يحقق لهم استقلالية أكبر ويعزز دورهم في مسيرة التنمية.

