منصة «LivAI».. ركيزة ذكية لدعم التخطيط الحضري في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)



تواصل دائرة البلديات والنقل ترسيخ نهجها القائم على توظيف التقنيات المتقدمة لدعم التخطيط الحضري المستدام، وتعزيز جودة الحياة، من خلال «منصة المعيشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «LivAI»، التي تمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية المحورية في إدارة المدن الذكية في إمارة أبوظبي.

وتغطي المنصة أكثر من 90 منطقة معيشية في مختلف أنحاء الإمارة، مقدمة منظومة متكاملة من البيانات الحية والتحليلات الدقيقة، التي تسهم في دعم اتخاذ قرارات استباقية قائمة على البيانات.

وتوفر«LivAI» مؤشرات آنية وشاملة حول جودة الحياة، بالاستناد إلى نموذج ديناميكي ثلاثي الأبعاد، يعكس الواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة.

وتتيح هذه القدرات للجهات المعنية تحليل أنماط المعيشة، ورصد الفروقات بين المناطق، وتحديد أولويات التدخل، بما يضمن توجيه الموارد والخدمات بكفاءة أعلى ووفق احتياجات فعلية ومدروسة.

وتكتسب المنصة أهميتها من قدرتها على دمج التحليلات التنبئية ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية، الأمر الذي يمكن المخططين وصناع القرار من استشراف التحديات والفرص قبل وقوعها، وقياس أثر السياسات والمشاريع العمرانية على مستوى المجتمع.

ويسهم هذا النهج في تعزيز التخطيط الحضري المتكامل، وتحقيق توازن فعال بين التنمية العمرانية والرفاه المجتمعي والاستدامة البيئية.

وتعد «LivAI» ركيزة أساسية ضمن البرنامج التحولي لدائرة البلديات والنقل، الذي يركز على بناء مجتمعات حيوية بمعايير معيشية عالية، من خلال التخطيط العمراني الشامل، وتخصيص الأراضي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وانعكس هذا التوجه في إتمام المرحلة الأولى من استراتيجية نمط المعيشة في أبوظبي، والتي أسفرت عن اعتماد ميزانية قدرها 42 مليار درهم لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية في مختلف مناطق الإمارة.



تقدم ملموس

منذ إطلاق البرنامج التحولي في عام 2023، حققت الدائرة تقدماً ملموساً في مستوى تكامل المناطق، حيث ارتفع متوسط نسبة التكامل من 67 % إلى

81 % بحلول عام 2025، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتوظيف البيانات والتحليلات الذكية في تحسين جودة الحياة.

وتستفيد «LivAI» في هذا السياق من آراء المجتمع وملاحظاته لدعم عمليات التخطيط وصياغة السياسات، بما يضمن مواءمة القرارات مع تطلعات السكان واحتياجاتهم المتغيرة.

وتتكامل المنصة مع منظومة إدارة المدن الذكية، بما في ذلك نظام «عين المدينة City Eye»، الذي يعتمد على خرائط وتحليلات «LivAI» لتمكين الرصد الذكي، وتسريع الاستجابة التشغيلية، وتحسين عمليات التفتيش والصيانة، عبر قدرات تنبؤية تتيح التدخل الاستباقي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.