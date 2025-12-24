الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الثروة الحيوانية» يتوج 25 فائزاً في مسابقة «أفضل السلالات»

«الثروة الحيوانية» يتوج 25 فائزاً في مسابقة «أفضل السلالات»
25 ديسمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان الثروة الحيوانية، 25 فائزاً في مسابقات أفضل السلالات، التي شملت فئات دقيقة التخصص من سلالة النجدي، أبرزها أفضل 10 شياه - شوط النخبة، وأفضل 3 جذعات - فئة الشرايا، وأفضل 3 جذعات - إنتاج العزبة، وأفضل فحل.
وعكست نتائج المسابقة، مستوى التطور الذي حققه مربو الثروة الحيوانية في الدولة، ودورهم في تحسين السلالات المحلية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الإنتاج الحيواني المستدام.
وتزامنت مسابقات السلالات مع تنظيم مزاد الثروة الحيوانية، الذي يعد أحد أهم الأدوات التسويقية الداعمة للمربين؛ إذ يوفر منصة مباشرة لبيع وشراء السلالات المتميزة، وشهد إقبالاً لافتاً من المربين والتجار والمهتمين بالقطاع. وأسهم المزاد في تعزيز القيمة الاقتصادية للإنتاج المحلي الحيواني، وربط نتائج المسابقات بحركة السوق.
ويشهد المهرجان زخماً كبيراً في دورته الحالية، مع انطلاق سلسلة واسعة من المسابقات النوعية والفعاليات المتخصصة التي تستمر حتى منتصف فبراير 2026، وسط مشاركة واسعة من مربي الثروة الحيوانية من إمارات الدولة.

ركيزة أساسية

أخبار ذات صلة
80 ألف شخص يستفيدون من تطعيمات الوقاية من «الإنفلونزا الموسمية»
الحوار الإماراتي الأوروبي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه في أبوظبي

أكد عادل الشبيبي، رئيس فريق مهرجان الثروة الحيوانية، أن المزاد يشكل ركيزة أساسية ضمن منظومة المهرجان، كونه يترجم جهود المربين في تطوير السلالات إلى قيمة اقتصادية مباشرة، ويوفر منصة فريدة لتسويق الإنتاج الحيواني، الأمر الذي يحفز المربين على مواصلة تحسين جودة الحلال، ورفع إنتاجيته.
وأضاف: إن التنافس القوي في مسابقات السلالات ينعكس إيجاباً على المزادات، حيث يزداد الطلب على السلالات الفائزة، مما يعزز ثقافة الجودة والتميز، ويدفع المربين إلى تبني أفضل الممارسات في التربية والتغذية والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن الجمع بين المسابقات والمزادات يحقق تكاملاً مهماً بين الجانب التنافسي والاقتصادي، ويخلق بيئة محفزة للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، مؤكداً أن هذا النموذج يسهم في بناء منظومة إنتاج محلي قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق، وتعزيز مساهمة المنتج الوطني في الأمن الغذائي.
ويواصل مهرجان الثروة الحيوانية أداء دوره منصة وطنية داعمة للمربين، ومحركاً رئيساً لتطوير السلالات المحلية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة في الإنتاج الحيواني. كما يهدف المهرجان إلى إبراز جهود المربين، وتشجيعهم على تعزيز الإنتاج المحلي.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية المخصصة للمهرجان 2.624 مليون درهم، في إطار تقدير المتميزين، وتعزيز التنافس الإيجابي بين المشاركين.

الثروة الحيوانية
مهرجان الثروة الحيوانية
الإمارات
آخر الأخبار
نازحة سودانية جراء الحرب الأهلية تملأ عبوة مياه في مخيم مؤقت للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: أزمة التمويل تفاقم معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين
25 ديسمبر 2025
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
25 ديسمبر 2025
لاجئون سودانيون في مخيم مؤقت للنازحين بدولة تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2615 نازحاً من ولايتين بالسودان خلال يومين
25 ديسمبر 2025
مبنى سكني متضرر في أوكرانيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلمح إلى احتمال إجراء استفتاء على خطة سلام تنهي الحرب
25 ديسمبر 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع
25 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©