«أميركية رأس الخيمة» تعتمد استراتيجية جديدة لثلاث سنوات

رأس الخيمة (الاتحاد)



اعتمدت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، خطة استراتيجية لثلاث سنوات، لترسيخ مكانتها لتتوافق مع التحول المتسارع لإمارة رأس الخيمة، كوجهة بارزة للسياحة والاستثمار. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على هدف محوري، يتمثل في «إعداد قادة المستقبل من خلال توفير تعليم تحويلي يركّز على الطالب، ويسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، ويعزّز البحث والابتكار لإحداث أثر مجتمعي مستدام».

وقال الدكتور بسام علم الدين، رئيس الجامعة: «جاءت الاستراتيجية لتؤكد التزامنا بالتميُّز والابتكار والتأثير المجتمعي».