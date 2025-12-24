«الإدارة الحكومية» تفتح باب التسجيل في برامج «حكومة المستقبل»

دبي (الاتحاد)



أعلن الدكتور آثر كينج، العميد بالإنابة ومدير الشؤون الأكاديمية لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

عن فتح باب التسجيل في برامج «حكومة المستقبل» للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2025–2026، والتي تشمل الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، وماجستير الإدارة العامة، وماجستير إدارة الابتكار، مؤكداً أن هذه البرامج صُمّمت لتكون منصة انطلاق لصناع السياسات ومتخذي القرار القادرين على تصميم حلول استباقية للتحديات المعاصرة، وتعزيز تنافسية الدولة من خلال تبني نماذج الحوكمة المرنة والابتكار المؤسسي.

ودعا الدكتور كينج الكوادر الطموحة والمهتمين من العاملين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية، والتسجيل في البرامج عبر الرابطhttps://mbrsg.ae/en/programs/information قبل إغلاق باب القبول في 16 يناير 2026، لافتاً إلى أن الكلية ستنظم أياماً توجيهية في 24 و25 يناير لاستعراض تفاصيل البرامج ومضامينها، تمهيداً لانطلاق الدراسة الفعلية في نهاية يناير 2026.

وأضاف: نموذج «التعلم من خلال العمل» الذي تعتمده الكلية يشكل عنصراً أساسياً في فلسفتها التعليمية، إذ يسهم في نقل المعرفة إلى واقع عملي قابل للتطبيق.