الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإدارة الحكومية» تفتح باب التسجيل في برامج «حكومة المستقبل»

«الإدارة الحكومية» تفتح باب التسجيل في برامج «حكومة المستقبل»
25 ديسمبر 2025 01:26

دبي (الاتحاد)

أعلن الدكتور آثر كينج، العميد بالإنابة ومدير الشؤون الأكاديمية  لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
عن فتح باب التسجيل في برامج «حكومة المستقبل» للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2025–2026، والتي تشمل الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، وماجستير الإدارة العامة، وماجستير إدارة الابتكار، مؤكداً أن هذه البرامج صُمّمت لتكون منصة انطلاق لصناع السياسات ومتخذي القرار القادرين على تصميم حلول استباقية للتحديات المعاصرة، وتعزيز تنافسية الدولة من خلال تبني نماذج الحوكمة المرنة والابتكار المؤسسي.
ودعا الدكتور كينج الكوادر الطموحة والمهتمين من العاملين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية، والتسجيل في البرامج عبر الرابطhttps://mbrsg.ae/en/programs/information قبل إغلاق باب القبول في 16 يناير 2026، لافتاً إلى أن الكلية ستنظم أياماً توجيهية في 24 و25 يناير لاستعراض تفاصيل البرامج ومضامينها، تمهيداً لانطلاق الدراسة الفعلية في نهاية يناير 2026.
وأضاف: نموذج «التعلم من خلال العمل» الذي تعتمده الكلية يشكل عنصراً أساسياً في فلسفتها التعليمية، إذ يسهم في نقل المعرفة إلى واقع عملي قابل للتطبيق. 

أخبار ذات صلة
تطوير برنامج ذكاء اصطناعي يترجم لغة الإشارة
بحث الجاهزية المستقبلية واستراتيجيات قطاع التميز والريادة في شرطة دبي
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
دبي
حكومة المستقبل
آخر الأخبار
نازحة سودانية جراء الحرب الأهلية تملأ عبوة مياه في مخيم مؤقت للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: أزمة التمويل تفاقم معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين
25 ديسمبر 2025
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
25 ديسمبر 2025
لاجئون سودانيون في مخيم مؤقت للنازحين بدولة تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2615 نازحاً من ولايتين بالسودان خلال يومين
25 ديسمبر 2025
مبنى سكني متضرر في أوكرانيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلمح إلى احتمال إجراء استفتاء على خطة سلام تنهي الحرب
25 ديسمبر 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع
25 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©