اليوم.. «استشاري الشارقة» يناقش موازنة حكومة الإمارة لعام 2026

الشارقة (الاتحاد)



يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اليوم، جلسته السادسة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث مالفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس. ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة، مناقشة موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2026م، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، والمعنيين من مديري الإدارات في الدائرة.

وكان راشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد ترأس الاجتماع الذي عقد أمس بمقر المجلس في مدينة الشارقة، وذلك بحضور ممثلي الدائرة المالية المركزية.



مشروع قانون الموازنة العامة

ناقش الاجتماع مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام المالي 2026م. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الذين لهم دور كبير في دراسة وتحليل الموازنة وتقديم التوصيات حولها، وشارك في الاجتماع كل من: الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مقررة اللجنة، والمهندس نبيل بطي المهيري، وعبدالله طارش الكتبي، وطارق مراد البلوشي، كما حضر الاجتماع حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وميرة خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس. من جانب دائرة المالية المركزية، حضر الاجتماع، وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام للدائرة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، ومروة عبد العزيز السويدي، مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، ورؤساء الأقسام. وقدم الصايغ شرحاً مفصلاً حول الموازنة العامة لعام 2026م، حيث استعرض الأرقام الواردة في الموازنة، ومقارنات الإيرادات والمصروفات، وأنماط توزيع النفقات حسب القطاعات المختلفة.