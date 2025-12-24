الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سالم بن سلطان القاسمي يعزي في وفاة عبيد الطابور برأس الخيمة

سالم القاسمي يقدم واجب العزاء لذوي الفقيد (وام)
25 ديسمبر 2025 01:26

رأس الخيمة (وام) 

قدم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، واجب العزاء إلى أسرة الطابور النعيمي في وفاة المغفور له المربي الفاضل عبيد محمد علي الطابور النعيمي.  كما قدم واجب العزاء، عدد من كبار المسؤولين والشخصيات والمعزين من المواطنين والمقيمين.

خالص التعازي 
وأعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة الدفان برأس الخيمة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الفقيد وإلى الدكتور عبدالله علي الطابور النعيمي في وفاة عمه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

