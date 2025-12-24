الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

17 متدرباً يلتحقون ببرنامج «ابن الدار»

جهود لتمكين الشباب ودعم التنمية المجتمعية (وام)
25 ديسمبر 2025 01:26

أبوظبي (وام)

 انطلقت في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير، فعاليات البرنامج التدريبي «ابن الدار»، أحد برامج المركز المدرجة تحت مظلة «الشباب الباني»، التي تضم المبادرات والأنشطة الموجهة للنشء والشباب من أبناء الوطن. وينفذ المركز البرنامج على مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى من 15 ديسمبر الجاري حتى 16 يناير 2026، بمشاركة 17 متدرباً ومتدربة من طلبة الجامعات، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 19 يناير وحتى 17 فبراير 2026.
ويأتي تنظيم البرنامج تجسيداً لدور المركز في خدمة المجتمع، وتطبيقاً لأحد أبرز قيمه المؤسسية «نعمل بوطنية نابعة من إرث الإمارات الأصيل»، وانسجاماً مع جهوده في تمكين الشباب، ودعم التنمية المجتمعية، وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.
ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجال الجولات الثقافية، من خلال تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المهنية اللازمة لتقديم تجربة متكاملة لضيوف الجامع، تعكس رسالته الحضارية ودوره كصرح وطني وثقافي عالمي، وتسهم في إبراز الصورة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات وقيمها الإنسانية، لاسيما في ظل استقبال الجامع سنوياً ملايين الضيوف من مختلف الثقافات والشعوب.
ويرتكز البرنامج التدريبي على منظومة تدريبية متكاملة، تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتشمل ورش عمل تخصصية، ومحاضرات معرفية، وتطبيقاً عملياً ميدانياً في تقديم الجولات الثقافية، وصولاً إلى التقييم النهائي للمتدربين، بما يسهم في صقل مهاراتهم المهنية، وتعزيز جاهزيتهم للعمل في هذا المجال وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما يعمل على تأهيل شباب الدولة لتقديم الجولات الثقافية لضيوف الجامع من مختلف ثقافات العالم باحترافية وكفاءة عاليتين، ويوفر للمشاركين فرص عمل مرنة، سواء خلال فترة التدريب أو من خلال نظام الدوام الجزئي أثناء الدراسة، حيث يبلغ إجمالي العاملين بنظام الدوام الجزئي في مركز جامع الشيخ زايد الكبير 39 شخصاً، مع منحهم أولوية الالتحاق بالعمل في هذا المجال بعد التخرج، بما يسهم في رفد قطاع السياحة في الإمارة بكفاءات وطنية مؤهلة.

 

جامع الشيخ زايد الكبير
الشباب
الإمارات
التنمية المجتمعية
