علوم الدار

عمار بن حميد يبحث تعزيز العلاقات مع الأردن

ولي عهد عجمان لدى لقائه السفير الأردني (وام)
25 ديسمبر 2025 01:27

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بعجمان، أمس، ماجد ثلجي القطارنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.
ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الأردني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها.

  • عبدالله بن ماجد النعيمي وجانب من الحضور خلال اللقاء
وأعرب السفير الأردني عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.
حضر اللقاء، الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

