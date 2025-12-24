استجابة طارئة

منذ اندلاع الأزمة في السودان، قبل عامين ونصف العام، وحتى اليوم، والإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، وتدعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والمنشآت، وتطالب بتيسير وصول المساعدات الإنسانية والفرق الطبية من دون عوائق، كما تحرص على دعم الجهود الرامية إلى التهدئة وتمكين المسار السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والازدهار.

وامتداداً للجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة لتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في السودان، وقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والهيئة الطبية الدولية، اتفاقية لدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية للسودانيين المتأثرين بتصاعد أعمال العنف الأخيرة، حيث تسهم الوكالة بمليوني دولار لدعم تنفيذ الهيئة مشروع «الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني في السودان».

الاتفاقية التي تأتي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية ذات العلاقة، تضمن وصول الخدمات الضرورية إلى المدنيين السودانيين المتضررين من تداعيات النزاع، وتعزّز سرعة التدخل الطبي المنقذ للحياة، وترفع القدرة على الاستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة في المناطق الأكثر تضرراً.