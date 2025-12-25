الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل الدفعة الخامسة من الفريق الطبي الإندونيسي

المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل الدفعة الخامسة من الفريق الطبي الإندونيسي
25 ديسمبر 2025 08:54

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، الدفعة الخامسة من الفريق الطبي الإندونيسي، والتي تضم عدداً من الأطباء والممرضين في تخصصات متعددة، للعمل إلى جانب الطاقم الطبي الإماراتي ضمن منظومة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

ويساهم الفريق الإندونيسي، بالتكامل مع الكوادر الطبية الإماراتية، في تقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير، بما يضمن رفع جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، وتوسيع نطاق التخصصات المتاحة للمرضى والمصابين.

ويختص أعضاء الدفعة الجديدة من الفريق الطبي الإندونيسي في مجالات العظام، والجراحة، والتخدير، والطب الباطني، والتصوير الإشعاعي، بما يدعم قدرات المستشفى في استقبال الحالات المختلفة وتقديم الرعاية اللازمة لها.

وتأتي مشاركة الكوادر الطبية الإندونيسية تأكيداً على عمق العلاقات الإماراتية-الإندونيسية، وامتداداً للتعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس التزام البلدين بدعم الجهود الطبية الرامية إلى التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم بالعريش أداء دوره الإنساني ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال علاج المرضى والجرحى الفلسطينيين وإيواء مرافقيهم، حيث دُشّنت خدماته العلاجية في 23 فبراير 2024، ويضم 100 سرير للمرضى و100 سرير لمرافقيهم، إضافة إلى غرف عمليات مجهزة، ووحدات عناية مركزة، وأقسام أشعة ومختبرات.

ومنذ تدشينه، قدّم المستشفى أكثر من 12,000 خدمة علاجية، وأجرى أكثر من 5200 عملية جراحية، وقدّم أكثر من 6500 جلسة علاج طبيعي، إلى جانب تركيب 26 طرفاً صناعياً للمرضى من قطاع غزة.

المصدر: وام
المستشفى الإماراتي العائم
العريش
آخر الأخبار
جائزة الحذاء الذهبي.. الصراع يشتد بين هالاند وكين ومبابي
الرياضة
جائزة الحذاء الذهبي.. الصراع يشتد بين هالاند وكين ومبابي
اليوم 11:41
سابقة تاريخية تكشف الحقيقة.. قصة ليفاندوفسكي وبرشلونة نحو الفصل الأخير!
الرياضة
سابقة تاريخية تكشف الحقيقة.. قصة ليفاندوفسكي وبرشلونة نحو الفصل الأخير!
اليوم 11:39
ضباط شرطة يقومون بدوريات في يوم عيد الميلاد على شاطئ بوندي في سيدني
الأخبار العالمية
احتفالات محدودة بعيد الميلاد في شاطئ بوندي بسيدني
اليوم 11:34
حصاد الإمارات 2025.. صدارة في التنافسية العالمية تترجم رؤية وطن يستبق المستقبل
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. صدارة في التنافسية العالمية تترجم رؤية وطن يستبق المستقبل
اليوم 11:09
"الأرصاد" يوضح فرص هطول الأمطار المتوقعة على الدولة من 25 إلى 29 ديسمبر
علوم الدار
"الأرصاد" يوضح فرص هطول الأمطار المتوقعة على الدولة من 25 إلى 29 ديسمبر
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©