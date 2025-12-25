رئيس الدولة: أطيب التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم. وتمنى سموه أن يعم السلام والأمن ربوع العالم أجمع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في منشور على حساب سموه على منصة "إكس": "أطيب التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم، مع خالص الأمنيات بأن يعم السلام والأمن ربوع العالم أجمع وأن تنعم البشرية بمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً".