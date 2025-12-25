الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: أطيب التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

رئيس الدولة
25 ديسمبر 2025 09:38

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم. وتمنى سموه أن يعم السلام والأمن ربوع العالم أجمع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في منشور على حساب سموه على منصة "إكس": "أطيب التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم، مع خالص الأمنيات بأن يعم السلام والأمن ربوع العالم أجمع وأن تنعم البشرية بمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً".

أخبار ذات صلة
احتفالات محدودة بعيد الميلاد في شاطئ بوندي بسيدني
حصاد الإمارات 2025.. صدارة في التنافسية العالمية تترجم رؤية وطن يستبق المستقبل

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
عيد الميلاد
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
جائزة الحذاء الذهبي.. الصراع يشتد بين هالاند وكين ومبابي
الرياضة
جائزة الحذاء الذهبي.. الصراع يشتد بين هالاند وكين ومبابي
اليوم 11:41
سابقة تاريخية تكشف الحقيقة.. قصة ليفاندوفسكي وبرشلونة نحو الفصل الأخير!
الرياضة
سابقة تاريخية تكشف الحقيقة.. قصة ليفاندوفسكي وبرشلونة نحو الفصل الأخير!
اليوم 11:39
ضباط شرطة يقومون بدوريات في يوم عيد الميلاد على شاطئ بوندي في سيدني
الأخبار العالمية
احتفالات محدودة بعيد الميلاد في شاطئ بوندي بسيدني
اليوم 11:34
حصاد الإمارات 2025.. صدارة في التنافسية العالمية تترجم رؤية وطن يستبق المستقبل
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. صدارة في التنافسية العالمية تترجم رؤية وطن يستبق المستقبل
اليوم 11:09
"الأرصاد" يوضح فرص هطول الأمطار المتوقعة على الدولة من 25 إلى 29 ديسمبر
علوم الدار
"الأرصاد" يوضح فرص هطول الأمطار المتوقعة على الدولة من 25 إلى 29 ديسمبر
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©