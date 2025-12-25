بحضور رئيس موريتانيا.. صندوق أبوظبي للتنمية يموِّل مشروعاً لتعزيز الأمن المائي بمدينة كيفه

أسهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه وعدد من المناطق المجاورة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمياه الصالحة للشرب، وهو أحد أكبر المشاريع الحيوية الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي، وتلبية الطلب المتزايد على المياه في ولايتي لعصابه وكيدي ماغه.





وشهد المشروع وضع حجر الأساس بحضور فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في بلدة تويميرت إفلان، جنوب مدينة كيفه، كخطوة أولى في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعتمد على نقل المياه من نهر السنغال لتزويد عشرات المدن والقرى بالمياه الصالحة للشرب.

ويُعد المشروع الذي تتجاوز تكلفته 300 مليون دولار أميركي أحد أهم مشاريع الإمداد المائي في موريتانيا، إذ سيوفّر عند اكتماله مياه الشرب لأكثر من 180 ألف نسمة حالياً، مع توسعة تدريجية لخدمة 500 ألف مستفيد بحلول عام 2050.

كما يتضمن إنشاء منشآت إنتاج ومعالجة بطاقة تصل إلى 50 ألف متر مكعب يومياً قابلة للتوسعة، إضافة إلى تطوير شبكة نقل وتوزيع تمتد لأكثر من 780 كيلومتراً من الأنابيب لتغذية المدن والقرى الواقعة على مسار المشروع.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب، يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في المنطقة، والمتمثل في ندرة المياه.

وأضاف أن تمويل الصندوق لهذا المشروع يسهم في توفير حلول مستدامة تعزز جودة الحياة، وتدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، موضحاً أن المشروع يجسد نموذجاً للشراكات التنموية التي يحرص الصندوق من خلالها على تمكين المجتمعات من الوصول إلى خدمات أساسية تضمن حياة كريمة، انسجاماً مع دور دولة الإمارات الراسخ في دعم المبادرات التنموية ذات الأثر المباشر على حياة الناس.

وقال إن الشراكة التنموية بين الصندوق وموريتانيا، الممتدة منذ عام 1977، أثمرت عن تمويل عدد من المشاريع الحيوية في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكداً حرص الصندوق على مواصلة دوره في دعم المشاريع التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الموريتاني، وتسهم في رفاه المجتمع.

ويأتي تنفيذ المشروع بالشراكة مع عدد من الصناديق التنموية العربية والإسلامية والدولية، في إطار تعاون مشترك يسهم في تمويل وتنفيذ أحد أكبر مشاريع المياه في موريتانيا، بما يعزز الجهود الوطنية لضمان وصول المياه الآمنة إلى مختلف المناطق المستفيدة.