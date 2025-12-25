الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء تشغيل أول جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بأبوظبي

بدء تشغيل أول جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بأبوظبي
25 ديسمبر 2025 13:16

أعلن مستشفى ريم في أبوظبي، عن بدء تشغيل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي "MAGNETOM Flow" من شركة "Siemens Healthineers"، ليصبح بذلك أول مستشفى في دول مجلس التعاون الخليجي يطلق هذا الجيل الجديد من تقنيات الرنين المغناطيسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويمثل إدخال هذا النظام المتطور نقلة نوعية في خدمات التشخيص الطبي، إذ يعتمد على خوارزمية "Deep Resolve" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تسريع إجراءات التصوير، ورفع كفاءة سير العمل داخل قسم الأشعة، واستيعاب عدد أكبر من المرضى، إلى جانب تحسين جودة الفحوصات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية.

أخبار ذات صلة
عوالم رقمية تتنفس.. كيف يقود الذكاء الاصطناعي ثورة الألعاب
مؤسسة التنمية الأسرية تطلق مبادرة "مفنود"

ويتيح النظام الجديد تقليل عدد مرات التصوير، ما يوفر راحة أكبر للمرضى، إلى جانب تحسين جودة الصور التشخيصية عبر تقديم صور أكثر وضوحًا وتفاصيل أدق تساعد الأطباء على تسهيل عملية التشخيص ووضع الخطط العلاجية المناسبة.

ويسهم الجهاز في تحسين تجربة المرضى وتسهيل سير العمل داخل قسم الأشعة، بما يوفر وقتًا إضافيًا للكوادر الطبية لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

المصدر: وام
أبوظبي
الذكاء
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
«الكاف» يُعاقب الجيش الملكي في أحداث مباراته أمام الأهلي
الرياضة
«الكاف» يُعاقب الجيش الملكي في أحداث مباراته أمام الأهلي
اليوم 15:34
مشاركة غير مسبوقة في «الآسيوية».. الوصل يتألق بقوة الشخصية
الرياضة
مشاركة غير مسبوقة في «الآسيوية».. الوصل يتألق بقوة الشخصية
اليوم 15:15
روسيا تدرس وثائق أميركية متعلقة باتفاق سلام مع أوكرانيا
الأخبار العالمية
روسيا تدرس وثائق أميركية متعلقة باتفاق سلام مع أوكرانيا
اليوم 15:14
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أميناً عاماً لمجلس القضاء في إمارة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أميناً عاماً لمجلس القضاء في إمارة الشارقة
اليوم 15:12
في ختام فعاليات مخيم "شتاء دبي – شتانا غير".. 600 طالب وطالبة في تجربة تعليمية مجتمعية واحدة
علوم الدار
في ختام فعاليات مخيم "شتاء دبي – شتانا غير".. 600 طالب وطالبة في تجربة تعليمية مجتمعية واحدة
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©