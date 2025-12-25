بدء تشغيل أول جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بأبوظبي

أعلن مستشفى ريم في أبوظبي، عن بدء تشغيل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي "MAGNETOM Flow" من شركة "Siemens Healthineers"، ليصبح بذلك أول مستشفى في دول مجلس التعاون الخليجي يطلق هذا الجيل الجديد من تقنيات الرنين المغناطيسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.





ويمثل إدخال هذا النظام المتطور نقلة نوعية في خدمات التشخيص الطبي، إذ يعتمد على خوارزمية "Deep Resolve" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تسريع إجراءات التصوير، ورفع كفاءة سير العمل داخل قسم الأشعة، واستيعاب عدد أكبر من المرضى، إلى جانب تحسين جودة الفحوصات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية.

ويتيح النظام الجديد تقليل عدد مرات التصوير، ما يوفر راحة أكبر للمرضى، إلى جانب تحسين جودة الصور التشخيصية عبر تقديم صور أكثر وضوحًا وتفاصيل أدق تساعد الأطباء على تسهيل عملية التشخيص ووضع الخطط العلاجية المناسبة.

ويسهم الجهاز في تحسين تجربة المرضى وتسهيل سير العمل داخل قسم الأشعة، بما يوفر وقتًا إضافيًا للكوادر الطبية لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.