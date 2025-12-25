منصور بن زايد: نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات ومختلف أنحاء العالم، متمنياً الخير والسعادة للجميع.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات ومختلف أنحاء العالم، متمنين الخير والسعادة للجميع، وأن يعم السلام بين شعوب العالم، وتسود المحبة والتسامح بين الأمم».



