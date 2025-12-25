السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
منصور بن زايد: نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

منصور بن زايد: نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم
25 ديسمبر 2025 13:44

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات ومختلف أنحاء العالم، متمنياً الخير والسعادة للجميع.
 

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات ومختلف أنحاء العالم، متمنين الخير والسعادة للجميع، وأن يعم السلام بين شعوب العالم، وتسود المحبة والتسامح بين الأمم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
الإمارات
