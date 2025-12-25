الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة الفجيرة تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة

25 ديسمبر 2025 14:51

 أكملت القيادة العامة لشرطة الفجيرة استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، عبر خطط أمنية ومرورية متكاملة تضمن سلامة الجمهور وانسيابية الحركة في مواقع الفعاليات.

وأكدت الشرطة جاهزيتها لتعزيز الانتشار الأمني وتكثيف الدوريات وتفعيل الأنظمة الذكية، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية وجاهزية فرق الاستجابة السريعة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن هذه الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية، داعياً الجمهور إلى التعاون والالتزام بالتعليمات وتجنب الممارسات السلبية حفاظًا على سلامة الجميع.

 

المصدر: وام
شرطة الفجيرة
رأس السنة
