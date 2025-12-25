الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي
25 ديسمبر 2025 14:53

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة.

ونصّ المرسوم على أن يُشكّل مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، وعضوية كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائباً للرئيس، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام، والقاضية الدكتورة سلامة راشد بن تميم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية.

المصدر: وام
الشارقة
حاكم الشارقة
