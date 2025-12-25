الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سلطان القاسمي يوجه بتسكين جميع الأئمة والمؤذنين في مساجد الإمارة على الكادر العام لحكومة الشارقة

25 ديسمبر 2025 16:23

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسكين جميع الأئمة والمؤذنين في مساجد الإمارة، على الكادر العام لحكومة الشارقة.
وشمل توجيه سموه منح الأئمة والمؤذنين جميع المزايا التي يتمتع بها موظفو الحكومة من ترقيات وعلاوات وتأمين صحي وبدل طبيعة عمل قدره 3000 درهم.
كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتنظيم الإجازة الدورية للأئمة والمؤذنين بحيث لا يسقط حقهم في رصيد إجازاتهم الدورية في حال عدم رغبتهم في استنفاد هذا الرصيد ويصرف عنه البدل النقدي بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية، ويأتي هذا التوجيه تقديراً لطبيعة مهامهم الوظيفية المرتبطة بخدمة بيوت الله.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
