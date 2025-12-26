إيه إل إيه للتطوير العقاري تعلن دخولها سوق العقارات الفاخرة في دبي بخطة تطوير بقيمة مليار درهم

أعلنت إيه إل إيه للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري جديدة متخصصة في المشاريع السكنية الفاخرة، عن خططها لدخول سوق العقارات في دبي من خلال محفظة تطويرية سكنية تبلغ قيمتها نحو مليار درهم إماراتي، على أن يتم إطلاق عدد من المشاريع اعتبارًا من عام 2026.

تأسست إيه إل إيه للتطوير العقاري (ALA Developments) في يناير 2025، وتتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها. ويأتي دخول الشركة إلى السوق في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في الإمارة تركيزًا متزايدًا على جودة المشاريع، والتصميم الجيد، والحفاظ على قيمة العقار على المدى الطويل، في ظل تزايد الطلب من المشترين الباحثين عن السكن والاستثمار الآمن.

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه سوق العقارات في دبي تحولًا واضحًا في أولويات المشترين، حيث لم يعد التركيز منصبًا على عدد الوحدات أو سرعة التطوير، بل على جودة التنفيذ، وحسن التخطيط، والقيمة التي يحافظ عليها العقار مع مرور الوقت. وفي هذا السياق، تسعى إيه إل إيه للتطوير العقاري إلى تقديم نموذج تطوير يعتمد على المشاريع المدروسة بعناية، والمجتمعات السكنية المحدودة، بدلًا من التطوير واسع النطاق.

وتركّز الشركة على تطوير مشاريع سكنية فاخرة محدودة العدد، تعتمد على التصميم المعماري المدروس، وتوفّر مستوى عاليًا من الخصوصية وجودة المعيشة، مع الابتعاد عن مشاريع التطوير الكثيفة أو القائمة على الكم.

وقال حسن رضا، رئيس مجلس إدارة إيه إل إيه للتطوير العقاري:

«يشهد سوق العقارات في دبي مرحلة جديدة يزداد فيها اهتمام المشترين بجودة المشروع وليس بحجمه فقط. فالمشترون اليوم أكثر وعيًا، ويبحثون عن منازل مصممة بعناية وتحافظ على قيمتها مع مرور الوقت، وهذا ما نحرص على تقديمه من خلال مشاريعنا».



خبرات طويلة تتحول إلى منصة تطوير عقاري متخصصة

تمثل إيه إل إيه للتطوير العقاري تجميعًا رسميًا لخبرات استثمارية وتشغيلية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في دولة الإمارات. ويقود الشركة فريق إداري برئاسة زمان عباس، الرئيس التنفيذي، الذي يتمتع بخبرة واسعة في عدة قطاعات، من بينها الضيافة، وتجارة التجزئة، وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية، إلى جانب الاستثمار والتطوير العقاري.

وشارك فريق الإدارة في تأسيس وإدارة عدد من الشركات والمشاريع داخل الدولة، من بينها Iraz Developments وStar Track وAlfstar وKobe Sizzlers، وهو ما أسهم في بناء فهم عملي لطبيعة السوق المحلي ومتطلباته.

وقال زمان عباس:

«يُعد انتقالنا إلى تطوير المشاريع العقارية بشكل منظم خطوة طبيعية بعد سنوات طويلة من العمل والاستثمار في دبي. خبرتنا في قطاعات متعددة منحتنا رؤية واضحة لما يجعل المشروع ناجحًا ومستدامًا، وإيه إل إيه للتطوير العقاري جاءت لتطبيق هذه الخبرة في مشاريع سكنية مدروسة».



مشروع «كريك فيوز» أولى خطوات الشركة

يُعد مشروع كريك فيوز في منطقة واجهة الجداف المائية أول المشاريع التطويرية التي تشرف عليها إيه إل إيه للتطوير العقاري، ويمثل مرحلة جديدة في مسيرة التطوير بقيادة السيد حسن رضا، بعد سنوات من الخبرة في تملّك وإدارة الأصول العقارية.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وتسليمه خلال الربع الرابع من عام 2026. ويركز المشروع على توفير وحدات سكنية تتميز بجودة التصميم، وحسن توزيع المساحات، وتلبية متطلبات نمط الحياة العصري.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل إيه إل إيه للتطوير العقاري على تطوير ثلاثة مشاريع سكنية فاخرة إضافية، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار درهم إماراتي، وجميعها حاليًا في مراحل التصميم والدراسة، على أن يتم الإعلان عنها وإطلاقها خلال عام 2026.



تصميم واضح وخصوصية عالية

تعتمد إيه إل إيه للتطوير العقاري نهجًا يركز على التصميم الجيد منذ المراحل الأولى، من خلال التعاون مع مكاتب معمارية واستشارية متخصصة. وتهدف الشركة إلى تقديم وحدات سكنية عملية، بمواد عالية الجودة، وتصاميم هادئة تحافظ على جاذبيتها مع مرور الوقت.

كما تولي الشركة أهمية كبيرة لعناصر الخصوصية، وتخطيط المجمعات السكنية بشكل يوفّر بيئة هادئة وآمنة للسكان، إضافة إلى مراعاة معايير الاستدامة في التصميم والتنفيذ.

ومع استمرار دبي في جذب المقيمين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، تسعى إيه إل إيه للتطوير العقاري إلى ترسيخ مكانتها كمطور عقاري يركز على النمو المتدرج، وجودة التنفيذ، وتقديم مشاريع سكنية تلبّي تطلعات السوق على المدى الطويل، وذلك قبيل انطلاقتها الرسمية في السوق خلال شهر يناير.





