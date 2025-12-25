طقس غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 06:06، والجزرالأول عند الساعة 10:17 والجزر الثاني عند الساعة 23:00.

بحر عمان خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:21 والمد الثاني عند الساعة 01:57، والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزرالثاني عند الساعة 19:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 90 60

دبي 26 18 80 55

الشارقة 25 18 75 50

عجمان 25 19 65 55

أم القيوين 25 16 90 50

رأس الخيمة 24 16 90 55

الفجيرة 25 19 70 45

العـين 23 15 85 55

ليوا 26 14 90 45

الرويس 24 15 90 70

السلع 22 14 90 25

دلـمـا 22 18 90 75

طنب الكبرى / الصغرى 23 19 85 60

أبو موسى 23 19 85 60.