علوم الدار

خطة متكاملة لشرطة رأس الخيمة لتأمين احتفالات رأس السنة

خطة متكاملة لشرطة رأس الخيمة لتأمين احتفالات رأس السنة
25 ديسمبر 2025 17:54

استعرضت شرطة رأس الخيمة الخطة الأمنية والمرورية لتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الجديدة في إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات والدوائر والهيئات الحكومية المعنية.
وأكدت شرطة رأس الخيمة أنها وضعت الخطط الأمنية والمرورية اللازمة لتأمين الاحتفالات في المناطق السياحية والحيوية على مستوى الإمارة، حيث سيُنشر ما يزيد على 70 دورية مرورية؛ لضمان انسيابية حركة السير وتأمين زوار الحدث خلال إقامة الفعاليات، وناشدت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع كافة بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرورية والالتزام بإرشادات رجال الشرطة والمرور، بما يدعم تعزيز السلامة المرورية والأمن والأمان لأفراد المجتمع كافة والزوار للإمارة.
وحذّرت من الممارسات غير الحضارية، مثل: استخدام أنواع الرش (سبريه الحفلات)، وقيادة المركبة بتهوّر، وإحداث الضجيج، ودعت إلى الالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير الحماية والسلامة وتهيئة الأجواء لإنجاح الفعاليات والأنشطة وتحقيق السعادة للجمهور في لحظات الاحتفالات باستقبال العام الجديد، وإبراز الصورة المشرّفة عن الدولة.
وأكملت إدارة العمليات جاهزيتها ووفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في «غرفة العمليات»، داعية أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات المركزية في حالة الطوارئ عبر الرقم 999 على مدار الساعة وفي حالة عدم الطوارئ الاتصال على الرقم 901.

المصدر: وام
رأس السنة
