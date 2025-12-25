ذياب بن محمد بن زايد يشهد الكشف عن الميداليات الرسمية لألعاب الماسترز أبوظبي 2026

بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، كشفت اللجنة المنظِّمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 عن الميداليات الرسمية للحدث الرياضي الأبرز في الشرق الأوسط خلال حفل أُقيم في واحة الكرامة في أبوظبي، الموقع الذي يمثِّل رمزاً وطنياً للعزة والتضحية والوحدة.

جاءت مراسم الكشف عن الميداليات في أجواء احتفالية جمعت عدداً من المسؤولين والرياضيين وأفراد المجتمع، تجسيداً للقيم التي تقوم عليها الألعاب، والمتمثّلة في الإصرار والفخر والوحدة المجتمعية.

ويأتي هذا الحدث تأكيداً لرؤية دولة الإمارات في تعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ مفاهيم العافية والحياة الصحية.

وأكَّد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعضو اللجنة العليا المنظِّمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، أنَّ الحدث يُجسِّد احتفاءً متكاملاً بالرياضة والمجتمع والاعتزاز بالهُوية الوطنية، موضِّحا أنَّ تصميم الميدالية يرمز إلى مسيرة كل مشارك في سعيه نحو التميُّز.

وقال العواني «نثمِّن دعم قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الملهمة، حيث يأتي اختيار واحة الكرامة للكشف عن الميدالية مُحمَّلاً بدلالات وطنية راسخة تؤكِّد أنَّ كل جهد يُبذَل، في الميدان الرياضي أو في مسيرة الحياة، يسهم في رسم حكاية وطن عنوانه القوة والاتحاد».

وقال سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهُوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في «أدنوك»: «يسرُّنا في (أدنوك) أن نرعى وندعم ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، التي توظِّف الرياضة للإسهام في توحيد جهود المجتمعات، والارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ قيم الفخر والاعتزاز بالوطن. وترمز الميداليات المصمَّمة بإبداع إماراتي إلى إصرار المشاركين وعزيمتهم، وحرصهم على بذل أقصى الجهود لتحقيق أفضل النتائج. يحمل الكشف عن هذه الميداليات في واحة الكرامة أهمية كبيرة؛ كونها رمزاً يُجسِّد الوحدة والتضحية والفخر والقيم الوطنية المشتركة».

وتُفتَح أبواب المشاركة في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أمام جميع الأفراد من عمر 30 عاماً فما فوق، دون اشتراط مستوى أو خبرة رياضية سابقة، ما يجسِّد روح الشمول والانفتاح التي تميِّز الحدث العالمي.

لمزيدٍ من المعلومات والتسجيل، زوروا: abudhabimasters2026.com.