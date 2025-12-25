«أبوظبي للدفاع المدني»: برامج تدريبية لتعزيز السلامة في ليوا

الظفرة (الاتحاد)



تنظم هيئة أبوظبي للدفاع المدني برامج تدريبية وتوعوية مخصصة للزوار في مجالي الإطفاء والإسعاف، ضمن مشاركتها في مهرجان ليوا الدولي 2026، بهدف تمكين أفراد المجتمع من التعامل بفعالية مع الحالات الطارئة، وانطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز الوعي الوقائي بين زوار المهرجان، وترسيخ ثقافة السلامة بوصفها ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات.

وافتتحت الهيئة قاعات تدريبية مصممة بأسلوب تفاعلي، تضمنت برامج خاصة للأطفال، كما جهزت الساحة الخارجية بأجهزة محاكاة للحريق ومعدات السلامة، إلى جانب إقامة خيم تدريبية لتعليم الزوار كيفية استخدام طفايات الحريق بطريقة آمنة وفعّالة، والتعرّف إلى أساسيات الإسعافات الأولية، وتزويدهم بالمعرفة العملية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.



رفع الكفاءة

هدف مركز التدريب إلى رفع كفاءة أفراد المجتمع من خلال تقديم تدريب عملي يحاكي الواقع في بيئة آمنة، مع إشراك الأطفال في برامج توعوية وتدريبية مبسطة، وتعزيز ثقافة الوقاية والاستجابة السريعة للحوادث، تحت إشراف كوادر متخصصة، مع إصدار شهادات تدريبية تطوعية للمشاركين في البرامج.