علوم الدار

«الدرفت» يستعرض في ليوا بمشاركة النخبة

سباق الدرفت يقام بنظام الجولات التنافسية المباشرة (من المصدر)
26 ديسمبر 2025 01:20

الظفرة (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات سباق ليوا للدرفت للسيارات ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت، في حلبة الدرفت المفتوحة بمنطقة تل مرعب، بمشاركة نخبة من السائقين المحترفين والهواة في واحدة من أقوى بطولات الدرفت المحلية.
ويُعد سباق ليوا للدرفت تحدي سنوي يقام بنظام الجولات التنافسية المباشرة، حيث يتنافس السائقون في مواجهات ثنائية تعتمد على الأداء الفني، والتحكم، وزاوية الانزلاق، وأسلوب القيادة، وفق معايير تحكيم دقيقة معتمدة، تهدف إلى تقديم عروض استعراضية عالية المستوى تجمع بين المهارة والإثارة.
وتتضمن منافسات السباق مراحل متعددة تشمل التجارب الحرة، والتصفيات التأهيلية، وصولاً إلى المواجهات الإقصائية النهائية، التي تُقام بأسلوب التاندِم، حيث يتبادل السائقون أدوار القيادة والمطاردة في أجواء تنافسية مشوقة، تعكس تطور رياضة الدرفت وحضورها المتنامي ضمن أجندة الفعاليات الرياضية في المنطقة.
وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية لانطلاق السباق، بما يضمن أعلى معايير السلامة والتنظيم، مشيرة إلى أن منافسات الدرفت تمثل إحدى أبرز الفعاليات التي تستقطب جمهوراً واسعاً من عشاق رياضات المحركات، لما تحمله من عروض حماسية.
ويستمر مهرجان ليوا الدولي 2026 حتى الثالث من يناير المقبل وسط تحديات مختلفة وبطولات مميزة في فئات السيارات.

آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة رفح جنوب القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة صحية حادة في غزة
26 ديسمبر 2025
معبر رفح البري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: الاتفاق على استئناف السفر عبر معبر رفح من كلا الاتجاهين
26 ديسمبر 2025
نازحون سودانيون ينتظرون العبور إلى إثيوبيا من بلدة القلابات الحدودية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انعدام حاد بالأمن الغذائي في السودان
26 ديسمبر 2025
حاجز للجيش اللبناني في سياق مهمات حفظ الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يؤكد استكمال قرار حصر السلاح بيد السلطات الشرعية
26 ديسمبر 2025
احتراق مبنى في أعقاب غارة روسية في منطقة أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نرى تقدماً بطيئاً ولكنه ثابت في محادثات السلام الأوكرانية
26 ديسمبر 2025
