علوم الدار

«شرطة دبي» تستقبل متطوعين في احتفالات رأس السنة الميلادية

«شرطة دبي» تستقبل متطوعين في احتفالات رأس السنة الميلادية
26 ديسمبر 2025 01:19

دبي (الاتحاد)

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي استقبال طلبات المتطوعين الراغبين بالمشاركة في الفعاليات المُساندة للأعمال الشرطية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، ضمن 7 فرص تطوعية، تتمثل في العمل ضمن فرق الدراجات الهوائية، وفرق الخيالة، وفرق الروح الإيجابية، والتطوع في حتا، والتصوير، ودعم فريق العمل عن بُعد، والتطوع العام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع والمؤسسات الأمنية.

ويأتي هذا الإعلان انطلاقاً من حرص شرطة دبي على إشراك المجتمع في منظومة الأمن والسلامة، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، بما يسهم في إنجاح الفعاليات الكبرى، التي تعكس الصورة الحضارية للإمارة، وتؤكد مكانتها كوجهة عالمية للاحتفالات والمناسبات الدولية.
وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن طرح الفرص التطوعية ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة، كما يعكس هذا التوجه التزام شرطة دبي باستراتيجيتها المؤسسية الهادفة إلى بناء شراكات مجتمعية فاعلة، واستثمار طاقات المتطوعين في دعم الأمن المجتمعي، ورفع مستوى الوعي الوقائي.
وسجل حتى اليوم أكثر من 1100 متطوعٍ في الفرص التطوعية المختلفة لاحتفالات رأس السنة الميلادية. ومن المقرر أن يُغلق باب استقبال طلبات المُتقدمين للتطوع يوم الأحد المُقبل، الموافق 28 ديسمبر، على أن تبدأ مهام المتطوعين يوم الأربعاء 31 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفقاً للمناطق المحددة للاحتفالات.

